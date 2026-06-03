La Policía Nacional pone el foco en las zonas más conflictivas del Ensanche de Santiago

Tras asumir el cargo de forma oficial en enero de 2025, la comisaria jefe de Santiago, Nuria Palacios, afirma que el incendio registrado el pasado 12 de febrero en el edificio que alberga las dependencias de la Policía Nacional en la capital gallega ha marcado «absolutamente» su actividad desde entonces. «Lo ha condicionado todo», subraya, ya con el foco puesto en el desarrollo de las obras de rehabilitación en el interior del inmueble situado en el número 3 de la avenida de Rodrigo de Padrón. El objetivo, añade, es que el edificio vuelva a estar operativo para el inicio del Xacobeo 2027. «Se lo voy a pedir al Apóstol», afirma en conversación con El CORREO GALLEGO, solo unas horas después de la concentración, en la Praza Roxa, en la que vecinos y asociaciones denunciaron el aumento de inseguridad en el Ensanche.

«Con la asociación Raigame hemos tenido una interlocución directa. Tanto con ellos como con los vecinos de Santa Marta; también con los representantes de la asociación del casco histórico Fonseca, que vinieron hace solo unas semanas. Entendemos la preocupación vecinal ante determinados sucesos, pero nosotros como institución tenemos una interlocución directa con todos los vecinos. Lo que ocurre es que la inseguridad cero es muy complicada», señala la comisaria, quien indica, además, que a lo largo de los últimos meses, en el Ensanche, a través de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y la Brigada de Extranjería, y en colaboración con la Policía Local, «se han realizado varios dispositivos para controlar las zonas más conflictivas». «Además, toda la información que nos trasladan desde las asociaciones se trabaja y se canaliza dentro de la Comisaría a través de la Unidad de Participación Ciudadana», describe Nuria Palacios.

Capital de Galicia

Asimismo, para contextualizar la labor de la Policía Nacional en una urbe con las características de Santiago, incide en que «es una ciudad que tiene muchísima movilización social, más de lo que le correspondería a lo mejor por población, debido a su condición de capital de Galicia y el elevado nivel de instituciones que están en la ciudad, y que generan esas movilizaciones».

Y como muestra de la intensa actividad policial que se genera en Compostela, enumera algunos de los eventos que acogerá en las próximas semanas, como O Son do Camiño, los Xogos do Eixo Atlántico -del 5 al 10 de julio- o las Fiestas del Apóstol. Un cartel que derivará en un amplio plan policial que se abordará este miércoles durante la Junta Local de Seguridad.

En el dispositivo de este año, al igual que en operativos anteriores, participarán unidades de intervención policial (UIPs), así como de prevención y reacción (UPRs), medios aéreos, brigadas móviles, especialistas en desactivación de explosivos (Tedax), grupos especiales de seguridad o guías caninos, destaca la comisaria, quien también avanza la incorporación de nuevos agentes para reforzar la plantilla durante el periodo estival, si bien todavía resta por concretar el número de efectivos que llegarán a la Comisaría de la capital gallega.

Tras tomar posesión como comisaria de Santiago hace ya 18 meses, Nuria Palacios subraya que «cualquier balance ahora mismo está marcado por el incendio de la sede de la Comisaría en la avenida Rodrigo de Padrón». No obstante, afirma que desde el pasado 12 de febrero han querido trasmitir imagen de tranquilidad y han trabajado para seguir dando servicio a los ciudadanos, «gracias al enorme esfuerzo realizado», destaca, «por todos los funcionarios de la Comisaría».

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Sede provisional en el barrio de Santa Marta

Y en clave de futuro, una vez este lunes ya se han puesto en marcha las obras de rehabilitación para recuperar el edificio incendiado el pasado 12 de febrero, la comisaria se muestra optimista en que se puedan cumplir los plazos y que el 1 de enero de 2027, coincidiendo con el inicio del Xacobeo, la Comisaría vuelva a estar operativa. «Es el plan previsto», indica Palacios, solo una semana después de que parte de la plantilla de la Policía Nacional en Santiago se trasladase, de forma provisional, a un local situado en la rúa Feliciano Barrera, en el barrio de Santa Marta. «A las dependencias de Santa Marta hemos desplazado todo lo destinado al público, el DNI, la Oficina de Extranjería y la Oficina de Denuncias, así como grupos de investigación. Y en el edificio anexo a la Comisaría de Rodrigo de Padrón se ubica el departamento de Seguridad Ciudadana. La coordinación se sigue haciendo desde el edificio que ya era policial, porque los recursos que tenemos nos han permitido establecerlo como base», indica Nuria Palacios, quien el 28 de enero de 2025 se convertía en la primera comisaria de la historia de la Policía Nacional en Santiago, cargo que asumió unos meses antes, en octubre de 2024.