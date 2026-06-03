Suspendido el juicio contra dos hombres acusados de incendiar un local de ocio nocturno en Santiago

Suspendido el juicio que debía comenzar este miércoles en la sede compostelana de la Audiencia de A Coruña contra dos acusados de prender fuego a un local de ocio nocturno en Santiago al que les fue negada la entrada. La vista, que debía celebrarse este miércoles y jueves en los Juzgados de Fontiñas, ha sido suspendida debido por la incomparecencia de parte de los abogados.

Según recoge el escrito de acusación fiscal, los hechos ocurrieron en la madrugada del 25 de enero de 2023, cuando los dos procesados intentaron entrar en un local de ocio nocturno de Santiago, al que tenían vetado el acceso. Cuando los encargados de seguridad les dijeron que no podían entrar, los dos procesados los amenazaron de muerte y, supuestamente, intentaron prenderle fuego al local, en el que en ese momento había unas 200 personas.

Para ello, se desplazaron hasta una gasolinera cercana, donde adquirieron un bidón de gasolina y entraron por unas galerías anexas al local hasta una salida de emergencia. En este lugar, dejaron el bidón y le prendieron fuego, sostiene el Ministerio Público.

Las llamas afectaron tanto a la salida de emergencia como a las paredes de las galerías y a dos locales anexos a la discoteca. Por suerte, no se registraron heridos.

Fiscalía considera estos hechos constitutivos de un delito de amenazas, así como de otro delito de incendio y pide una pena de prisión de ocho años para cada uno de los acusados, así como que no puedan acceder al local durante siete años.