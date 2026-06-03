Viajar en tren entre Santiago y A Coruña será más complicado desde este viernes: consulta todas las modificaciones

La movilidad en tren por Galicia se verá trastocada a partir de este viernes con el comienzo de los cortes por las obras de renovación de la estación de San Cristóbal, en A Coruña. Desde este viernes 5 de junio hasta el viernes 10 de julio no será posible viajar de forma directa en tren desde Vigo a A Coruña, viéndose por tanto afectados otros destinos como es el caso de Santiago de Compostela.

Esta situación ha obligado a Renfe a activar un Plan Alternativo de Transporte (PAT) para garantizar la movilidad en la comunidad por los cortes programados por Adif. Así, los viajeros que utilicen la línea de Media Distancia entre las dos principales ciudades de Galicia y que tengan como destino o origen A Coruña deberán realizar un transbordo en autobús entre la ciudad herculina y la capital gallega.

Estas modificaciones en el servicio supondrán también el aumento en los tiempos de los viajes. El ferrocaril emplea una media hora para cubrir los 60.7 kilómetros que separan las estaciones de San Cristóbal y de Daniel Castelao, mientras que en el caso del viaje por carretera la duración es de unos 44 minutos y 72 kilómetros, a los que habría que sumar la espera por pasar de un medio de transporte a otro.

Un bus alternativo con destino a Vigo en la estación de trenes de A Coruña / CARLOS PARDELLAS

Esta alteración del normal funcionamiento de la estación de tren herculina se realizará en dos fases diferenciadas. La primera, del 5 al 25 de junio, se limitará a los trenes regionales entre Vigo y A Coruña; mientras que en la segunda, del 26 de junio al 10 de julio, la interrupción será total para AVE, Avlo, Avant, Media Distancia y Regional.

Trenes afectados en Santiago

Durante la primera fase de los cortes, hasta el día 25, realizarán el trayecto en autobús hasta Santiago los trenes que salen de la ciudad herculina a las 09.35 horas (adelanta su salida a las 08.50 horas), a las 12.45 (saldrá 45 minutos antes, a las 12.00 horas), el de las 15.39 (que partirá a las 14.54 horas) y el de las 19.08 (marchará a las 18.23 horas).

También afectará a las llegadas de cuatro trenes Regionales procedentes de Vigo-Guixar. Serán los que habitualmente llegan a las 11.35, 14.49, 17.17 y 22.45 horas. Todos ellos pasarán a llegar 35 minutos más tarde al realizar por carretera el viaje desde la capital gallega.

Además, por necesidades de rotación de material, el último tren Madrid-A Coruña del día 25 de junio (Avlo 4597) también realizará por carretera el tramo Santiago de Compostela-A Coruña.

Cierre total a partir del día 26

A partir del viernes 26 de junio será cuando se complique la situación para todos los viajeros, puesto que hasta el 10 de julio, un total de 15 días, los trabajos a realizar supondrán la interrupción total del servicio en la estación coruñesa.

Un tren llegando a A Coruña / Iago Lopez

Esto obligará a que se sustituyan todos los servicios ferroviarios y pasen a hacerse por carretera, tanto en los trenes de alta velocidad como en los Avant, Media Distancia y Regionales.

Así, en el el caso de los trayectos con destino Vigo, Ourense o Madrid, se viajará en autobús hasta la estación de Santiago, desde donde se retomará el recorrido habitual en los distintos trenes.

Cortes totales hacia Lugo y Ferrol

Durante las dos fases, al igual que ocurre con los trenes regionales entre Vigo y A Coruña, habrá un corte total en todos los regionales que conectan A Coruña con Ferrol y Lugo.

En cuanto a los trenes que van o vienen a Ferrol, se verán afectados los cinco enlaces diarios (cuatro de ida los sábados y cuatro de vuelta los domingos) y los dos que viajan cada día a Lugo.

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En ambos casos se realizará un transbordo en autobús hasta la estación de Betanzos-Infesta, desde donde contiuarán el recorrido. En estos dos trayectos no se verán afectados los horarios, ya que el tiempo del viaje en carretera es similar al del tren.