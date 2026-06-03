Santiago estrena una nueva conexión con Andalucía con el primer vuelo directo a Jerez de la Frontera

Dos días después de que el Aer Lingus estrenase en el aeropuerto Rosalía de Castro la ruta entre Santiago y Cork (contará con dos frecuencias semanales, los lunes y los jueves, hasta el 22 de octubre), Vueling suma desde este miércoles su nueva ruta entre la capital gallega y Jerez de la Frontera.

El primer vuelo de esta nueva conexión, el vuelo VY2022, salió este miércoles 3 de junio desde Santiago de Compostela hacia el Aeropuerto de Jerez, donde aterrizó en la tarde de este miércoles.

Tal y como señaló la propia entidada, la nueva ruta contará con dos frecuencias semanales, los miércoles y domingos, y estará operativa hasta el 12 de septiembre.

Esta nueva conexión forma parte del refuerzo de la operativa de Vueling tanto en Galicia como en Andalucía para la temporada de verano de 2026.

En el caso de Santiago, la compañía amplía su conectividad con el estreno de esta nueva ruta a Jerez, además de incorporar en los últimos meses conexiones como Marrakech o Ibiza.

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Esta nueva operación llega apenas unos días después de la reapertura de Lavacolla tras las obras de renovación de la pista y se suma a una sucesión de estrenos llamados a reforzar la posición de Santiago entre los aeropuertos turísticos del norte de España. La semana pasada comenzaron los vuelos directos con Nueva York, operados por United Airlines; con Ámsterdam, de la mano de KLM, y el lunes, la mencionada conexión con Cork.