D'Aldea e Abeiratúa levan a saúde e o benestar ao mes de xuño de '12 comercios, 12 sensibilidades'
A tenda de produtos ecolóxicos e de proximidade e a entidade que traballa con pacientes oncolóxicos colaboran de novo na campaña municipal
A concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude, María Rozas, presentou este xoves as actividades do mes de xuño da campaña "12 comercios, 12 sensibilidades", unha iniciativa que nesta ocasión volve unir esforzos entre a tenda de alimentación ecolóxica e de proximidade D'Aldea e a asociación Abeiratúa, unha colaboración que xa se desenvolveu na edición do pasado ano.
Durante a presentación, Rozas destacou que D'Aldea, situada na rúa Rosalía de Castro e representada por Raquel Ríos, ofrece produtos de horta e proximidade, así como cosmética ecolóxica, mantendo unha "clara aposta pola sostibilidade e os coidados". Uns valores que, segundo explicou, encaixan perfectamente co labor de Abeiratúa, representada por Marina Ferradás Rodríguez, unha entidade que traballa para mellorar a calidade de vida das persoas con cancro a través do exercicio físico e da creación de comunidade.
A programación deste mes inclúe tres charlas centradas en cuestións relacionadas coa saúde que, segundo sinalou a concelleira, "non se tratan tanto como se debería" e que adoitan permanecer nun segundo plano. Entre elas figuran unha sesión sobre o virus do papiloma humano, impartida por unha xinecóloga e unha matrona; unha charla sobre o papel da fisioterapia no ámbito da oncoloxía; e outra dedicada a coñecer e comprender mellor o solo pélvico.
A maiores, ofrecerase unha charla sobre os disruptores endocrinos, na que se explicará que son, que efectos poden ter na saúde e como reducir a súa presenza na vida cotiá, especialmente a través dos produtos de limpeza e da cosmética.
Todas as actividades incluirán agasallos para as persoas participantes. Ademais das propostas divulgativas, o programa contará con dúas actividades de carácter lúdico. Entre elas figura un baño de bosque coincidindo coa tarde de San Xoán e, como peche da programación, unha andaina pola zona vella que se celebrará o último venres do mes.
Desde Abeiratúa destacaron tamén a importancia deste tipo de iniciativas para dar visibilidade ao seu traballo. "Traballamos con pacientes oncolóxicos dende hai anos para mellorar a súa calidade física e de vida e crear comunidade", destacou Ferradás, quen recordou ademais que a persoa encargada de dirixir a actividade de conexión coa natureza entrou en contacto coa entidade grazas á propia campaña o pasado ano.
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