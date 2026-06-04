Down Galicia y Fundación Iberdrola impulsan un proyecto para la inclusión laboral de personas con síndrome de Down

Acceder a un empleo sigue siendo uno de los principales retos para las personas con discapacidad intelectual. Con el objetivo de favorecer una inclusión laboral real y duradera, la Federación Down Galicia y la Fundación Iberdrola España impulsan el proyecto "Talento profesional de personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual", una iniciativa que facilita apoyo especializado tanto a quienes buscan trabajo como a quienes ya han logrado incorporarse al mercado laboral.

Responsables de ambas entidades visitaron este jueves la sede central de Down Galicia, en Santiago de Compostela, para conocer de primera mano la evolución de un programa que se desarrolla en diferentes puntos de la comunidad y que está cofinanciado por el Programa Social de la Fundación Iberdrola España.

La jornada permitió analizar los resultados obtenidos hasta ahora y compartir experiencias con varias participantes de la Fundación Down Compostela, que relataron su proceso de búsqueda de empleo y las dificultades y apoyos encontrados una vez incorporadas a sus puestos de trabajo.

El proyecto presta actualmente apoyo a 24 personas que buscan empleo y a otras 46 que ya trabajan en empresas ordinarias, donde reciben acompañamiento para facilitar su adaptación, resolver dificultades y consolidar su permanencia laboral.

La iniciativa se basa en la metodología de empleo con apoyo, un modelo que ofrece orientación personalizada a la persona trabajadora, asesoramiento a las familias y acompañamiento a las empresas para favorecer una integración efectiva y sostenible.

La inclusión laboral también reclama apoyos en el empleo público

Durante el encuentro, Down Galicia puso el foco en una cuestión que considera prioritaria: garantizar que las personas con discapacidad intelectual dispongan de los mismos apoyos cuando acceden a puestos de trabajo en las administraciones públicas.

La federación recordó que, en la actualidad, son principalmente empresas privadas las que asumen económicamente los recursos necesarios para mantener esos apoyos laborales, incluso en casos de trabajadores que desarrollan su actividad en organismos autonómicos, provinciales o locales.

Por ello, la entidad agradeció la colaboración de las compañías que participan en este modelo e hizo un llamamiento para que más empresas se impliquen, con el fin de asegurar que las personas con discapacidad intelectual puedan desempeñar sus funciones en igualdad de condiciones, independientemente del ámbito en el que trabajen.

La visita contó con la participación del presidente y el gerente de la Federación Down Galicia, Delmiro Prieto González y Sonia Caldas Novás, respectivamente; la responsable de empleo de la Fundación Down Compostela, Beatriz Buceta Martínez; y la responsable del área social de la Fundación Iberdrola España, Julia Cuevas.

La colaboración entre ambas entidades se enmarca en el compromiso de la Fundación Iberdrola España con los proyectos sociales. Desde 2010, la organización ha destinado más de 37 millones de euros a este ámbito y, solo entre 2020 y 2024, sus iniciativas beneficiaron a alrededor de 280.000 personas. Para este año, la fundación prevé alcanzar más de 53.000 beneficiarios a través de su convocatoria social "Futuro con Energía".

Con programas como el desarrollado junto a Down Galicia, ambas entidades buscan avanzar hacia un mercado laboral más inclusivo, donde las capacidades de las personas prevalezcan sobre las barreras y donde el acceso al empleo se convierta en una oportunidad real para todos.