¿Dónde es más fácil estudiar la misma carrera? Solo cuatro grados exigen más nota en A Coruña o Vigo que en Santiago

Estudiar la misma carrera puede exigir hasta 2,35 puntos más en función de la universidad gallega elegida. Las notas de corte del curso 2025-2026, publicadas por la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), reflejan importantes diferencias entre la Universidade de Santiago (USC), la Universidade da Coruña (UDC) y la Universidade de Vigo (UVigo), incluso en titulaciones idénticas impartidas por las tres instituciones.

La mayor diferencia entre las tres universidades gallegas se registra en Ingeniería Informática. La USC exige una nota de 10,086 para acceder a estos estudios, frente al 7,998 de la UDC y el 7,740 del campus de Ourense de la UVigo. La distancia entre la opción más exigente y la más accesible alcanza así los 2,35 puntos.

Una brecha muy similar se observa en Economía, aunque en este caso la universidad más selectiva no es la compostelana. La nota de corte alcanza el 8,8 en la Universidade de Vigo, mientras que en la USC se sitúa en el 7,9 y en la UDC baja hasta el 6,47. La diferencia entre el máximo y el mínimo es de 2,33 puntos.

La tercera mayor disparidad corresponde a Educación Social. La USC vuelve a encabezar la clasificación con una nota de 7,770, por delante de la UDC, donde se exige un 7,210, y de la UVigo, que permite acceder con un 5,962. Entre ambas opciones existe una distancia de 1,81 puntos.

También destaca el caso de Inteligencia Artificial, una de las titulaciones de mayor crecimiento en los últimos años. La USC lidera nuevamente con una nota de 10,846, seguida de la UDC con un 10,382 y de la UVigo con un 9,090. La diferencia entre la universidad más selectiva y la más accesible alcanza los 1,76 puntos.

La quinta titulación con mayor disparidad es Derecho. Estudiar este grado exige un 9,326 en Santiago, un 8,934 en A Coruña y un 7,622 en el campus de Ourense de la UVigo. La distancia entre ambos extremos es de 1,7 puntos.

Solo cuatro titulaciones exigen más nota en A Coruña o Vigo que en Santiago

La USC concentra las notas de corte más elevadas en nueve de las 13 titulaciones compartidas entre las tres universidades gallegas. Tan solo hay cuatro excepciones: una de ellas es Economía, ya analizada entre las carreras con mayores diferencias de acceso, mientras que las otras tres son Administración y Dirección de Empresas (ADE), Enfermería y Educación Primaria.

La diferencia más llamativa es en ADE. La nota de corte más alta se registra en la Universidade da Coruña, con un 8,272, seguida de la UVigo, con un 8,084 en Ourense y un 7,750 en Vigo. En la USC, sin embargo, basta con un 7,214 para acceder al grado, convirtiéndose en la opción más accesible de las tres.

En Enfermería, la nota más alta del sistema universitario gallego se encuentra en la Universidade da Coruña, con un 11,670, ligeramente por encima del 11,554 exigido en Santiago. La opción más accesible es Povisa, centro adscrito a la UVigo, con una nota de 10,610.

La última excepción es Educación Primaria. La UDC exige un 9,896 para acceder al grado, ligeramente por encima del 9,856 de la USC. Aunque la diferencia es mínima, confirma que la universidad compostelana no lidera de forma absoluta todas las titulaciones compartidas.

Las carreras que exigen más de un 12 para entrar en Galicia

La nota más alta de Galicia corresponde a la simultaneidad de los grados de Matemáticas y Física de la USC, que alcanza un 13,314. Por detrás se sitúan Medicina (12,742), la simultaneidad de Ingeniería Informática y Matemáticas (12,728) y Odontología (12,723), también en la universidad compostelana.

Entre las titulaciones con mayor exigencia figuran además el doble grado de Comunicación Audiovisual y Xornalismo (12,522), Biotecnoloxía (12,339) y el grado en Matemáticas (12,254), consolidando el peso de las disciplinas científicas y tecnológicas entre las preferencias de los estudiantes gallegos.

La Universidade de Vigo logra colarse en este grupo gracias a Ingeniería Aeroespacial. El grado alcanza una nota de corte de 12,130, mientras que el programa con acceso directo al máster habilitante (PARS) eleva esa exigencia hasta el 12,336.

La lista de estudios por encima del 12 se completa con la simultaneidad de Educación Infantil y Educación Primaria de la USC, que alcanza una nota de 12,114.

Conviene recordar que las notas de corte no las fijan las universidades ni reflejan la dificultad de una carrera. Corresponden a la calificación del último estudiante admitido en cada titulación y dependen de la relación entre la demanda y la oferta de plazas. La nota de admisión se calcula a partir del 60 % de la media de Bachillerato y del 40 % de la fase obligatoria de la PAU, a lo que se pueden sumar hasta cuatro puntos adicionales mediante las materias de la fase voluntaria.