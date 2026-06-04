Fiesta de fin de exámenes en Santiago con un festival en Belvis con Lg1do y 9Louro

La fiesta de fin de exámenes en Santiago empezó este jueves hacia las cuatro de la tarde con un festival en Belvis, cita de entrada libre cuyo cartel incluye a 9Louro, Kid Mount o Varo, entre más protagonistas.

Djs hasta la noche

De hecho, este encuentro en el Parque de Belvís anuncia además djs como B10, Guzmen, Kenneth, Collazo o Sote, coronando la noche con un Closing Set a cargo de Bico, todo ello con un lema «Santiago gradúase».

9Louro es uno de los nombres emergentes en la escena gallega de la urbana, como probó durante su actuación de hace días en Santiago como parte del ComposFest en la Quintana

Lg1do estrena disco

El artista Lg1do, con 18 años y criado en Santa Comba, ha lanzado por sorpresa este jueves su primer álbum, "Sobresaliente", que ha hecho coincidir con el último día de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), que él mismo las ha realizado.

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El artista Lg1do actúa a las 21.00 horas de este jueves en el Parque de Belvís, dentro de un festival organizado a propósito, "A Graduación". El evento, que contará con invitados como 9Louro y Kid Mount, fue anunciado hace varios días. Una de las primeras canciones lanzadas por Lg1do fue "'Darche" . Además, "Sobresaliente" incluye una intro del vigués Dirty Suc.