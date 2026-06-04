Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Arzobispo de SantiagoNovos policíasAlugueiroVilasantarCaso Pitanxo
instagram

Música

Fiesta de fin de exámenes en Santiago con un festival en Belvis con Lg1do y 9Louro

Cita de entrada libre, su cartel incluye a Kid Mount o Varo, entre más protagonistas

Santiago se despide de los exámenes por todo lo alto con un festival en Belvís

Santiago se despide de los exámenes por todo lo alto con un festival en Belvís

Ver galería

Santiago despide la PAU por todo lo alto con un festival en Belvís / Antonio Hernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Santiago

La fiesta de fin de exámenes en Santiago empezó este jueves hacia las cuatro de la tarde con un festival en Belvis, cita de entrada libre cuyo cartel incluye a 9Louro, Kid Mount o Varo, entre más protagonistas.

Djs hasta la noche

De hecho, este encuentro en el Parque de Belvís anuncia además djs como B10, Guzmen, Kenneth, Collazo o Sote, coronando la noche con un Closing Set a cargo de Bico, todo ello con un lema «Santiago gradúase».

9Louro es uno de los nombres emergentes en la escena gallega de la urbana, como probó durante su actuación de hace días en Santiago como parte del ComposFest en la Quintana

Lg1do estrena disco

El artista Lg1do, con 18 años y criado en Santa Comba, ha lanzado por sorpresa este jueves su primer álbum, "Sobresaliente", que ha hecho coincidir con el último día de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), que él mismo las ha realizado.

Noticias relacionadas

El artista Lg1do actúa a las 21.00 horas de este jueves en el Parque de Belvís, dentro de un festival organizado a propósito, "A Graduación". El evento, que contará con invitados como 9Louro y Kid Mount, fue anunciado hace varios días. Una de las primeras canciones lanzadas por Lg1do fue "'Darche" . Además, "Sobresaliente" incluye una intro del vigués Dirty Suc.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido el profesor del Colegio Peleteiro investigado por una supuesta agresión sexual
  2. Fallece el neumólogo compostelano Juan Suárez Antelo a los 56 años
  3. El cielo de Santiago se llena de helicópteros militares de las Fuerzas Armadas tras la suspensión del desfile aéreo en Vigo
  4. Una empresa gallega estudia crear una aerolínea con sede en Lavacolla
  5. El bar de Santiago premiado como uno de los mejores de España: 'Cuando lo montamos nos decían que era una locura
  6. El bar con uno de los bocadillos más famosos de Santiago: 'Llegué a vender 1.400 en 4 horas
  7. La heladería artesana que triunfa en el casco histórico abre en Santiago su segundo local con helados sin lactosa
  8. El cobre, cuarzo y wolframio que pueden cambiar la economía del área de Santiago: 'Es una zona desconocida pero muy rica en minerales

Fiesta de fin de exámenes en Santiago con un festival en Belvis con Lg1do y 9Louro

Fiesta de fin de exámenes en Santiago con un festival en Belvis con Lg1do y 9Louro

Más de 200 joyas del British Museum llegan al Gaiás con ‘Voces del Pacífico’

Más de 200 joyas del British Museum llegan al Gaiás con ‘Voces del Pacífico’

Novo facsímile do 'Códice Calixtino': 500 copias, a número 1 para León XIV

Novo facsímile do 'Códice Calixtino': 500 copias, a número 1 para León XIV

Monseñor Prieto, arzobispo de Santiago: «Tenemos una esperanza bien fundada de que el papa León XIV pueda venir a Santiago en 2027»

Monseñor Prieto, arzobispo de Santiago: «Tenemos una esperanza bien fundada de que el papa León XIV pueda venir a Santiago en 2027»

Exposición en el Museo Gaiás: Voces del Pacífico. Innovación y tradición

Down Galicia y Fundación Iberdrola impulsan un proyecto para la inclusión laboral de personas con síndrome de Down

Down Galicia y Fundación Iberdrola impulsan un proyecto para la inclusión laboral de personas con síndrome de Down

Enrique y Ramiro Fernández Otero: dos hermanos, dos historias de amor y un mismo aniversario de oro

Enrique y Ramiro Fernández Otero: dos hermanos, dos historias de amor y un mismo aniversario de oro

Más de 350 inserciones laborales y 1.200 personas atendidas en Santiago: balance de 2025 de la Plataforma polo Emprego

Tracking Pixel Contents