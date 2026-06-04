Vuelve la fiesta que hace viajar a Santiago 50 años atrás: verbena, juegos tradicionales, música y magia

"Parece que foi onte… e xa estamos de volta". Con estas palabras, la organización de '50 anos aló' anunciaba en sus redes sociales el regreso de una fiesta que este sábado 6 de junio volverá a transformar el barrio de San Martiño Pinario en el Santiago de 1976.

Organizada por la Asociación Cultural San Martiño Pinario, la cita -ya consolidada en el calendario compostelano-, revivirá las tradiciones y la atmósfera de finales de los 70.

Desde hace semanas, el barrio compostelano se ha ido llenando de coloridos banderines, adelantando lo que estaba por venir: un viaje al pasado que este sábado se hará realidad.

Pantalones de campana, patillas, pelucas, corbatas llamativas y estampados de época tomarán las calles en una jornada en la que el ambiente de los años 70 volverá a cobrar vida en pleno corazón de Santiago.

La cita combinará esa estética nostálgica con un amplio programa de actividades para todos los públicos, en una fiesta en la que no faltarán ningún detalle y que convertirá al barrio en un escenario abierto donde el color, la música y el pasado serán los grandes protagonistas.

Cartel de la fiesta '50 anos aló' / Instagram

Programación '50 anos aló'

La programación arrancará con un pasacalles a partir de las 11.30 horas a cargo de la Charanga Compostela Band, que volverá a actuar a lo largo del día. Rumboia da Troia traerá un popurrí de los años 70 y el Dúo Élite amenizará el vermú.

Ya por la tarde llegará uno de los momentos más esperados: la tercera edición del Torneo de Tute, la carrera de sacos y la competición de cuerda.

También habrá espectáculos para toda la familia con Odaiko (18.00 horas); seguido de la actuación de Os Alcántara, que revivirán temas de los 70, 80 y 90; Boogie Woogie, que pondrá a todos a bailar o Nuevo Plan, con el mejor pop-rock.

Durante todo el día estará disponible un photocall -"o máis famoso de Compostela"-, y la exposición fotográfica "Eiquí vivían...", con instantáneas de vecinos y familias que vivieron en el barrio de antaño.

Los museos del barrio compostelano ofrecerán también una programación especial por la fiesta. Por un lado, Casa da Troia será gratuito para todos los que acudan vestidos como en la época y quieran conocer la historia de la pensión estudiantil más famosa de Compostela, mientras que el Museo da Maxia ofrecerá obradoiros gratuitos de magia para los más pequeños.

La fachada de este último se convertirá además en un escenario transparente en el que se podrán ver los mejores números de magia con la presencia de los magos Joshua Kenneth y Eloy Fernández.

Programación de la fiesta '50 anos aló' / Instagram

Un sentido homenaje

Tal y como desvelaron desde la organización, la edición de este año de la fiesta '50 anos aló' está dedicada a las mujeres trabajadoras del barrio. Mujeres que emigraron, formaron familias y, con el paso del tiempo, volvieron a hacer vida en Compostela.

Ahora, ya jubiladas, vuelven a llenar sus días en la capital gallega, siendo muchas de ellas parte activa de la asociación que organiza la fiesta.

Ellas son: "Preciosa, do Hostal Moure; Victoria, do Girasol; Carmen, do Restaurante Rey; Dulce, do Abril Ares; e Avelina, do Forest", que protagonizan el cartel de la fiesta de este año elaborado por Sara Romero. Pensado como un vinilo antiguo, presenta a las veteranas del barrio con un marcado rollo disco y colorido.

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Si bien no están en el cartel, el homenaje también está dedicado a "Sara do Polo Norte, Carmen dos Sobriños do Pai e Carmen do Dubrés", finalizan desde la organización. Y tú, ¿te la vas a perder?