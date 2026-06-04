Más de 350 inserciones laborales y 1.200 personas atendidas en Santiago: balance de 2025 de la Plataforma polo Emprego

La Plataforma polo Emprego, activa desde 1998 con base en Santiago, facilitó un total de 351 inserciones laborales en 2025, una cifra de la que su equipo ha dado cuenta este jueves durante la presentación de la memoria anual de la asociación y en la que han participado algunas de las personas beneficiadas por sus acciones.

Muchas de ellas son personas migrantes, un aspecto que ha sido reivindicado en varias de las intervenciones del acto. "Los emigrantes no empobrecen, enriquecen", ha remarcado Jairo Arboleda, "agradecido" por la acogida y por la ayuda que le ha prestado la organización en este tiempo.

Las palabras del presidente, Miguel Fernández, han ido en la misma línea: "Entendemos la migración como uno de los fenómenos más positivos y enriquecedores de los últimos años". Por eso, en 2026 apoyará "de forma decidida" el proceso de regularización de migrantes impulsado por el Gobierno central, ejerciciendo como centro colaborador del Ministerio.

La Plataforma polo Emprego cuenta con un programa completo de servicios orientado a las personas en situación de desempleo, que se traduce en 1.268 personas en activo atendidas en 2025. La entidad se destaca como "pionera" en el impulso de una empresa de inserción laboral en la ciudad, con especial atención a la integración de las personas en riesgo o en situación de exclusión social.

Otra de las personas a las que ha ayudado es Orbelys León, que llegó de Venezuela hace dos años "buscando el bienestar" para ella y para los suyos. Actualmente, se dedica a la limpieza de pisos turísticos y acompaña a dormir a una mujer mayor. "Mi meta ahora es realizar una FP porque nunca es tarde para continuar estudios, proponer metas y renovar sueños", ha avanzado.

María Rozas: "En el ámbito social las cifras no importan, importan las personas"

En representación institucional, han acudido a la presentación del balance la teniente de alcaldesa de Santiago, María Rozas, y el director xeral de Inclusión Social, Arturo Parrado. La primera ha agradecido a la entidad el "inmenso trabajo ralizado", que, a su juicio, "se traduce en cifras", pero sobre todo en "esperanza" y "oportunidades para mejorar la situación vital para muchas personas".

"Yo vengo del mundo de los números y normalmente estaba acostumbrada a hablar de balances, de liquidaciones y de cuentas generales, pero cuando hablamos de balances en el ámbito social las cifras no importan. Lo que importan son las personas", ha remarcado Rozas, que ha llamado a "humanizar las estadísticas" con el fin de "generar la empatía que, a veces, se ve amenazada".

Este es un mensaje que Parrado ha rescatado en su intervención: "Detrás de esos números, lo más importante es que hay personas".

Además, el director xeral ha felicitado a las personas que este jueves recogían su diploma y a la propia asociación, que realiza una función de intermediación laboral "fundamental" para adaptar la formación a las necesidades del sector empresarial.