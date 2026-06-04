Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inseguridad en el EnsancheChina y GaliciaLa Salle InmaculadaInditexPAU
instagram

Destinado a caseiros e inquilinos

Raxoi activa un servizo de asesoramento sobre alugueiro: "A subida dos prezos é inasumible"

Ponse en marcha o 15 de xuño e funcionará dous días á semana durante un ano

O Concello agarda que o Ministerio de Vivenda aprobe a declaración de zona tensionada no mes de xullo

Colas no exterior dunha inmobiliaria de Santiago

Colas no exterior dunha inmobiliaria de Santiago / Antonio Hernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Manu López

Manu López

Santiago

O concelleiro de Urbanismo, Iago Lestegás, anunciou onte unha nova medida en materia de vivenda. Raxoi activará a partir do próximo 15 de xuño un servizo de asesoramento municipal sobre alugueiro residencial, destinado tanto a caseiros como a inquilinos. A medida forma parte do plan de medidas correctoras que acompaña a declaración de zona de mercado tensionado e chega nun momento no que a escalada de prezos sufriu unha leve desaceleración, pero continúa sendo "inasumible", segundo declarou o edil.

O novo servizo de asesoramento terá unha duración inicial dun ano e será prestado pola entidade Provivienda, cun custe para as arcas municipais de 13.000 euros. A atención será telefónica, telemática e presencial dous días á semana en horario de 9.00 a 14.00 horas. Os venres resérvanse para a modalidade presencial na sede de Urbanismo, sita no número 8 da rúa das Casas Reais, e outro día á semana será por teléfono. En caso de que o día de atención sexa festivo, trasladarase ao laborable inmediatamente anterior. Habilitarase tamén un correo electrónico para atender consultas e solicitar citas.

Lestegás declarou que esta ferramenta ten como obxectivo "garantir o acceso á información clara, actualizada e accesible, contribuíndo á resolución de dúbidas das persoas arrendadoras ou arrendatarias". Entre outras cuestións, ofrecerá información sobre a normativa vixente; orientará os inquilinos sobre a imposición de fórmulas non contempladas na lei e sobre como proceder en casos de incumprimento dos límites legais do prezo; e asesorará sobre os prezos máximos aplicables, dereitos e obrigas, bonificacións ou prórrogas dos contratos.

Noticias relacionadas y más

Declaración de zona tensionada

Mentres Raxoi vai implementando as medidas que acompañan a declaración de zona tensionada, segue á espera de obter o visto bo definitivo por parte do Goberno central. Segundo indicou o edil, as previsións pasan pola obtención da luz verde do Ministerio de Vivenda en xullo, tendo en conta que vén aprobando estas solicitudes con periodicidade trimestral e a única que tiña sobre a mesa correspondente aos tres primeiros meses do ano foi validada en abril.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido el profesor del Colegio Peleteiro investigado por una supuesta agresión sexual
  2. Fallece el neumólogo compostelano Juan Suárez Antelo a los 56 años
  3. El cielo de Santiago se llena de helicópteros militares de las Fuerzas Armadas tras la suspensión del desfile aéreo en Vigo
  4. La emblemática churrería del barrio de San Pedro cierra una etapa de 16 años: 'Algunos clientes vienen tres o cuatro veces al día
  5. Una empresa gallega estudia crear una aerolínea con sede en Lavacolla
  6. El bar con uno de los bocadillos más famosos de Santiago: 'Llegué a vender 1.400 en 4 horas
  7. La heladería artesana que triunfa en el casco histórico abre en Santiago su segundo local con helados sin lactosa
  8. El cobre, cuarzo y wolframio que pueden cambiar la economía del área de Santiago: 'Es una zona desconocida pero muy rica en minerales

Santiago reforza a presenza policial en zonas conflitivas con 40 novos axentes

O PP de Santiago critica ao goberno local por deixar os colexios "dous días sen limpeza"

O PP de Santiago critica ao goberno local por deixar os colexios "dous días sen limpeza"

Raxoi activa un servizo de asesoramento sobre alugueiro: "A subida dos prezos é inasumible"

Raxoi activa un servizo de asesoramento sobre alugueiro: "A subida dos prezos é inasumible"

¿Dónde es más fácil estudiar la misma carrera? Solo cuatro grados exigen más nota en A Coruña o Vigo que en Santiago

Los bomberos de Santiago extinguen el incendio en una vivienda okupada en Conxo

Los bomberos de Santiago extinguen el incendio en una vivienda okupada en Conxo

Crece la polémica del CGAC: la Real Academia de Belas Artes dice que la dirección del museo compostelano "requiere de un perfil de altísima especialización"

Crece la polémica del CGAC: la Real Academia de Belas Artes dice que la dirección del museo compostelano "requiere de un perfil de altísima especialización"

Santiago estrena una nueva conexión con Andalucía con el primer vuelo directo a Jerez de la Frontera

Santiago estrena una nueva conexión con Andalucía con el primer vuelo directo a Jerez de la Frontera

El bar de Santiago premiado como uno de los mejores de España: "Cuando lo montamos nos decían que era una locura"

Tracking Pixel Contents