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El Rosalía de Castro sube al podio de la I Olimpíada Galega de Bioloxía da ESO: "Cadrounos cos exames e preparámolo como puidemos"

Daniela González, Lucía Milano y Antía Diniz superaron una fase previa en la que participaron 530 estudiantes gallegos y lograron el bronce en la final de Quiroga

Por la izquierda, Daniela González, Antía Diniz y Lucía Milano, en su visita a O Courel, por la I Olimpíada Galega de Bioloxía de ESO.

Por la izquierda, Daniela González, Antía Diniz y Lucía Milano, en su visita a O Courel, por la I Olimpíada Galega de Bioloxía de ESO. / Cedida

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Lorena Rey

Lorena Rey

Santiago

Tres alumnas del IES Rosalía de Castro lograron la medalla de bronce en la I Olimpiada de Biología de la ESO, organizada por el Colegio Oficial de Biólogos de Galicia (Cobga). Daniela González, Lucía Milano y Antía Diniz tuvieron la oportunidad de disputar la fase final de la competición, celebrada en Quiroga.

En la olimpiada participaron inicialmente 530 estudiantes de toda Galicia, que tuvieron que superar una prueba clasificatoria telemática. La prueba incluía preguntas de distintas temáticas, como genética, ecosistemas, fauna y flora, además de cuestiones relacionadas con el patrimonio natural de O Courel. Daniela González fue una de las alumnas/os que consiguió el pase a la final. «Varios alumnos do Rosalía fixemos o test online dende o instituto dunhas setenta preguntas e fun unha das dez mellores notas, polo que logrei a clasificación», explica en conversación con EL CORREO GALLEGO.

Gracias a ese resultado, pudo elegir a dos compañeras para formar equipo en la fase presencial.

Las tres estudiantes reconocen que acudieron a Quiroga «un pouco a cegas», ya que desconocían el formato exacto de las pruebas y apenas tuvieron tiempo para prepararlas. Aun así, contaron con la ayuda de su profesora de Biología, Sandra Benito Vázquez, que les facilitó libros y material de apoyo.

Los participantes reconocidos en la I Olimpíada Galega de Bioloxía da ESO recibieron el diploma en el Concello de Ribas de Sil.

Los participantes reconocidos en la I Olimpíada Galega de Bioloxía da ESO recibieron el diploma en el Concello de Ribas de Sil. / Cedida

La final se celebró el pasado 30 de mayo. Por la mañana, las tres alumnas se enfrentaron, junto a otros treinta estudiantes, a una prueba individual tipo test similar a la de la fase clasificatoria. Posteriormente participaron en distintas actividades por equipos, entre ellas varias prácticas de laboratorio para las que dispusieron de unos cincuenta minutos. Daniela recuerda que una de ellas consistía en analizar las células de la capa exterior de una cebolla. También tuvieron que resolver juegos y retos relacionados con descubrimientos biológicos.

Por la tarde, los participantes visitaron el Museo Geológico de Quiroga y el plegamiento geológico de Campodola-Leixazósantes antes de asistir al acto de entrega de diplomas, celebrado en el Concello de Ribas de Sil.

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Las alumnas aseguran que no esperaban obtener un premio. «Cadrounos cos exames e preparámolo como puidemos. Ademais, ao haber bastante participación pensabamos que era complicado», señala Daniela. Por eso, el bronce fue una sorpresa que las dejó «moi contentas».

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