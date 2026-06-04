Folga
O PP de Santiago critica ao goberno local por deixar os colexios "dous días sen limpeza"
O edil Borja Rubio denuncia o peche dos pavillóns e a suspensión das actividades extraescolares e adestramentos durante as tardes
Redacción
Os dous días de folga no servizo de limpeza e conserxería dos colexios públicos de Infantil e Primaria de Santiago supoñen «unha nova mostra da incapacidade de xestión do BNG», en palabras do concelleiro do Partido Popular compostelán Borja Rubio, quen incidiu en que os pavillóns están pechados pola tarde e as actividades extraescolares e os adestramentos suspendidos.
Tras considerar que «a pregunta que se debe facer a cidadanía non é por que protesta o persoal do servizo, senón por que este Goberno de BNG e CA é incapaz de xestionar un contrato sen que estale un conflito tras outro», advertiu de que o ocorrido «non é un accidente», senón «o resultado previsible dun contrato mal feito e dun goberno que, despois de asinalo, desaparece». «De aqueles barros, estes lodos», resumiu.
Licitación retrasada
Criticou que a alcaldesa, Goretti Sanmartín, «presuma de ter duplicado o investimento deste servizo» cando el cre que «gastar máis non é xestionar mellor».
Sostivo que o Goberno local contou «con máis orzamento que nunca e con todas as ferramentas legais para deixar este contrato ben atado», pero acabou sacando a licitación «con moito retraso», escudándose en que a elaboración dos pregos «era moi concienzuda», para entregar «un contrato mal pechado, condenado a dar problemas» e, ademais, «mirando só o prezo».
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