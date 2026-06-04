Presentación das súas instalacións
A USC e SunRock activan a súa unidade mixta para desenvolver terapias biolóxicas contra o cancro e as enfermidades inflamatorias
O proxecto, dotado con 2,7 millóns de euros, permitirá acelerar a validación preclínica de terapias innovadoras e reforzar a transferencia de coñecemento ao sector farmacéutico
L.R.
A nova unidade mixta de investigación entre a Universidade de Santiago e a compañía biotecnolóxica SunRock Biopharma nace coa vocación de acelerar o desenvolvemento de novas terapias biolóxicas en oncoloxía e enfermidades inflamatorias inmunomediadas con necesidades clínicas non cubertas. Responsables da iniciativa, presentada este xoves no Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas (CiMUS), deron a coñecer os seus obxectivos e o plan de traballo a medio prazo. No acto participaron a vicerreitora de Investigación e Ciencia Aberta, Almudena Hospido; o conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez; o director da Área de Xestión da Axencia Galega de Innovación (GAIN), Benito Fernández; os representantes da compañía biotecnológica SunRock Laureano Simón e Pablo Garrido; e a directora científica do CiMUS, Mabel Loza, quenes coñeceron de primeira man as instalacións da unidade.
A unidade mixta contará cun orzamento total de 2.728.106 euros durante case tres anos e está cofinanciada nun 60% con fondos estruturais da Unión Europea ao amparo do programa Galicia Feder 2021-2027. O financiamento permitirá despregar capacidades académicas e preclínicas da USC sobre programas biolóxicos de alto potencial promovidos por SunRock, reforzando o papel de Galicia na creación de activos terapéuticos transferibles ao mercado farmacéutico global.
A iniciativa está coordinada pola profesora Mabel Loza, directora científica do CiMUS, unha coordinación que se integrará coa dirección estratéxica e de desenvolvemento de SunRock Biopharma, que achegará os seus programas, a súa experiencia en anticorpos terapéuticos e a súa orientación ao partnering internacional e reúne tres grupos de investigación do centro: a plataforma de cribado de fármacos e farmacoxenómica Innopharma do ERIC EU-OPENSCREEN liderada por Mabel Loza, o Grupo Ciclo Celular e Oncoloxía que dirixe Anxo Vidal dedicado á identificación e validación de novas estratexias terapéuticas en cancro, e o Laboratorio de Biomarcadores de Imaxe Molecular e Teragnose, dirixido por Pablo Aguiar, que achega experiencia no estudo da biodistribución e a farmacocinética de fármacos mediante técnicas avanzadas de imaxe molecular e radiomarcaxe. Estas capacidades compleméntanse coa participación do Centro de Biomedicina Experimental (CEBEGA) e coa colaboración da Fundación Kærtor.
O obxectivo de acelerar a chegada de novas opcións terapéuticas aos pacientes
O obxectivo da Unidade é acelerar o proceso de validación inicial dos fármacos para acurtar o tempo en que as novas opcións terapéuticas están dispoñibles para os pacientes. En termos industriais, o obxectivo é xerar paquetes de evidencia preclínica que permitan a SunRock priorizar candidatos, reducir incerteza técnica e abrir conversas de licencia en condicións máis sólidas.
A Unidad Mixta articúlase baixo un modelo de innovación aberta orientado a transformar coñecemento científico en activos con potencial de desenvolvemento industrial. A colaboración permitirá xerar e validar datos preclínicos en fases temperás, optimizando a selección de candidatos e reducindo incerteza antes da súa transferencia a grandes empresas farmacéuticas que completen o seu desenvolvemento.
No acto de presentación, a vicerreitora Almudena Hospido destacou que “a incorporación desta Unidad Mixta á USC ten un significado especial porque sitúa a saúde, a biomedicina e a medicina de precisión entre os grandes ámbitos de colaboración estratéxica entre universidade e empresa en Galicia”. “E porque reforza -engadiu- un ecosistema biomédico único, aquí en Compostela, que xa é unha referencia científica, pero que aspira tamén a converterse nun referente en innovación e desenvolvemento tecnolóxico”.
“Esta Unidade Mixta permítenos integrar ciencia académica de primeiro nivel no noso proceso de xeración de activos e acelerar a obtención de datos clave para tomar decisións de desenvolvemento e partnering”, sinala Juan Buela, director xeral de SunRock Biopharma. “O noso obxectivo é converter hipóteses biolóxicas sólidas en programas con potencial real de licencia no menor tempo e co menor risco posible”.
A coordinadora da iniciativa, Mabel Loza, destaca que a creación desta Unidade Mixta responde á necesidade de modelos colaborativos que acurten a distancia entre investigación básica e aplicación clínica. En particular, resalta que “a combinación de capacidades académicas e empresariais permitirá optimizar recursos, mellorar a calidade dos datos xerados e aumentar a probabilidade de éxito en fases temperás do desenvolvemento”.
En opinión do conselleiro, que estivo acompañado pola directora da Agencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo, “é un gran paso adiante na aposta que se está facendo en Galicia de calidade pola I+D+i, é dicir, pola investigación e a innovación con selo galego como sinal de identidade”. “A nova unidade permitirá que Galicia dispoña dunha capacidade única para transformar resultados de investigación en novos medicamentos biolóxicos con potencial para chegar aos pacientes, reforzando ao tempo a competitividade científica, sanitaria e empresarial de Galicia”, dixo.
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