Atropello en Rosalía de Castro: dos mujeres heridas cuando cruzaban la calle
Hay un único vehículo implicado en el siniestro, cuyo conductor también ha resultado herido
Atropello en Santiago. Dos mujeres resultaron heridas tras haber sido atropelladas en la mañana de este viernes cuando cruzaban la calle en la confluencia entre la Avenida Rosalía de Castro y la Rúa da Rapa da Folla. El vehículo se salió de la vía por causas que se desconocen provocando la rotura de un semáforo y el conductor también resultó herido.
Emerxencias recibió las primeras llamadas de numerosas personas que alertaban del atropello sobre las 9:10 de la mañana. Urxencias Sanitarias ya tenía conocimiento del suceso y avisó a la Policía Local de Santiago, que envió una patrulla al lugar.
Las tres personas heridas en el siniestro han tenido que ser trasladadas en ambulancia al centro hospitalario de referencia para recibir asistencia médica.
Hasta el punto también acudieron efectivos del parque de bomberos de Santiago, que se encargaron de la limpieza de la calzada y de retirar los restos provocados por el accidente.
Por su parte, los agentes de la Policía Local regularon el tráfico en la zona mientras se desarrollaban las tareas de atención a los heridos y retirada del vehículo. La circulación quedó restablecida una vez que una grúa retiró el coche implicado en el siniestro.
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