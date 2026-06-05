Más de un centenar de residentes inician este viernes su formación especializada en el área sanitaria de Santiago

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha participado este viernes en el acto de acogida de los 123 nuevos residentes que inician su formación sanitaria especializada y en el área sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza. Forman parte así, ha destacado, de "uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo".

Según ha precisado, de los 123 nuevos profesionales del área, 83 pertenecen a diferentes especialidaes hospitalaria, siendo pediatría la que mayor número de residentes acoge, con seis MIR, mientras que 40 residentes optaron por la especialidad de medicina familiar y comunitaria.

Asimismo, ha apuntado que los centros de atención primaria que recibirán un mayor número de profesionales serán el centro de salud Concepción Arenal y el centro sanitario de Noia. Entre las novedades que presenta esta nueva promoción, destaca el estreno de la formación sanitaria especializada en urgencias y emergencias.

El Sergas acogerá este año a un total de 682 residentes -entre médicos, enfermeras, psicólogos o farmacéuticos-, lo que supone la mayor oferta formativa de la historia de la comunidad. Para su financiación, la Xunta destina en este ejercicio más de 94 millones de euros con el objetivo de formar a los profesionales sanitarios del futuro.

Respecto a la retención del talento, el responsable sanitario ha reivindicado las bondades de la comunidad y del servicio santiario gallego. "Galicia es un sitio muy bueno para quedarse a trabajar, con mucha calidad de vida. Tenemos un paisaje extraordinario, tenemos muy buenos hospitales, tenemos muy buenos centros de salud y creo que vamos a conseguir retener al mayor número posible. Hay gente que no se va a quedar porque no es de aquí, pero bueno, por lo menos que los que son de aquí se puedan quedar", ha comentado.

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En esta línea, ha recordado además la mejora en las condiciones laborales de los residentes, pactada con diferentes organizaciones sindicales.