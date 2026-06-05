Conxo recupera las alfombras florales tras más de 15 años: "Cuando la gente se enteró se movilizó mucho"

Conxo volverá a llenarse este fin de semana de color, flores y tradición. El barrio de Santiago recuperará este domingo las alfombras florales del Corpus Christi después de más de quince años sin celebrarlas, una iniciativa que ha movilizado a decenas de vecinos y que coincidirá además con las Primeras Comuniones de la parroquia.

La recuperación de esta costumbre comenzó a gestarse hace meses con la creación de una comisión de alfombristas integrada por seis personas. Desde este miércoles, una veintena de voluntarios trabajan con ellas cada tarde en los salones parroquiales preparando los materiales que darán forma a la composición floral.

"Nos juntamos todas las tardes para ir preparando todo lo necesario", explica Jimena Sodorini Rodríguez, una de las integrantes de la comisión. El trabajo culminará el sábado, cuando arranque el montaje de la alfombra en la plaza situada frente a la iglesia. "Empezaremos por la tarde y calculamos que estaremos trabajando hasta la madrugada para dejarla lista para el domingo", añade.

La obra estará formada por tres grandes motivos decorativos que ocuparán unos 18 metros de longitud. Para elaborarla se utilizarán alrededor de 1.200 pétalos de clavel blanco, además de flores rojas, amarillas, naranjas, azules y moradas. El diseño también incorporará arena, lentejas y conchas, materiales tradicionales en este tipo de composiciones.

La iniciativa surge apenas un año después de la llegada del nuevo párroco de Conxo. "Una de sus ideas era recuperar algunas de las tradiciones que se habían ido perdiendo", señala Sodorini.

"Hay que pasar muchas horas agachados y de rodillas"

Según explica, la falta de relevo generacional fue uno de los principales motivos de que se dejara a un lado. "Es un trabajo que requiere mucho esfuerzo y también tiene un coste económico importante. Las generaciones que empezaron haciendo las alfombras no se fueron renovando y poco a poco la tradición se perdió", relata.

Ahora, la recuperación ha permitido reunir a vecinos de distintas edades. "Hay personas mayores que ya las habían hecho en su día y también miembros de la comisión que tenían experiencia, pero la gran mayoría somos nuevos. Necesitamos gente mayor por su experiencia y gente joven porque hay que pasar muchas horas agachados y de rodillas", comenta.

La respuesta del barrio ha sorprendido incluso a los organizadores. "En Conxo hay un gran sentido de pertenencia. Cuando la gente se enteró de que se iban a volver a hacer las alfombras se movilizó mucho", destaca Sodorini.