La criminalidad en Santiago baja un 14% pero se disparan los robos con fuerza en domicilios

Las infracciones penales en Santiago cayeron en el primer trimestre de 2026 un 14,5% en comparación con mismo periodo del año anterior, según el balance de criminalidad del Ministerio del Interior. En términos globales, entre enero y marzo de este año se registraron en la capital gallega un total de 1.107 infracciones penales, mientras que en el mismo periodo de 2025 fueron 1.295.

Además, en el apartado de criminalidad convencional se registró un descenso del 19,8%: 1.031 delitos en el primer trimestre de 2025 y 827 en 2026. En esta categoría, todas las tipologías delictivas, salvo los robos con fuerza en domicilios, bajaron en relación al mismo periodo del ejercicio anterior. En concreto, los delitos contra la libertad sexual cayeron un 37,5%, de 8 a 5. Por tipología, el dato en agresión sexual con penetración no varió, dos en ambos informes, mientras que el resto de delitos contra la libertad sexual bajaron un 50 %, de 6 a 3.

Robos

En cuanto a los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, se redujeron un 38,1 por ciento, con 39 casos en el primer trimestre de 2026 frente a los 63 registrados en el mismo periodo del ejercicio anterior. Además, los robos con violencia e intimidación descendieron un 47,8 %, de 23 a 12; los hurtos cayeron un 34,9 %, de 372 a 242; y las sustracciones de vehículos también bajaron, de 9 a 5 (un 44,4%) en la comparativa entre ambos trimestres. Por contra, los robos con fuerza en domicilios se dispararon un 75 por ciento (de 20 a 35).

Drogas

Asimismo, en el apartado correspondiente a delitos de tráfico de drogas, el balance del Ministerio del Interior muestra que el dato en Santiago cayó un 20 % en el primer trimestre, de 5 a 4.

En cuanto a los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria bajaron un 36,8 % (de 19 a 12) y, al igual que en el primer balance de 2025, de enero a marzo de este año no se registraron secuestros. Tampoco se contabilizaron homicidios dolosos y asesinatos consumados ni homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa.

Sube la cibercriminalidad

En cuanto a la cibercriminalidad en Santiago, el balance del Ministerio del Interior refleja un aumento del 6,1 por ciento en el primer trimestre de este año. El informe recoge que se registraron 280 infracciones penales relacionadas con Internet, frente a las 264 contabilizadas en el mismo periodo de 2025.

Por tipologías, las estafas informáticas subieron un 12,6 por ciento, de 223 a 251. Por contra, el apartado de Otros ciberdelitos cayó un 29,3 por ciento, de 41 a 29.

Galicia

En Galicia, entre enero y marzo se registraron 22.812 infracciones penales, un 1,9% menos que en el mismo periodo de 2025, lo que sitúa de nuevo a la comunidad como la segunda más segura del Estado.

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En la comparativa por ciudades, A Coruña fue la única que experimentó un incremento en la criminalidad convencional, con un 19,3% más de delitos, mientras que Santiago registró el mayor descenso, un 19,8%.