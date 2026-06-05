Un incendio en una vivienda del barrio de Vite obliga a desalojar el edificio

Los Bomberos de Santiago tuvieron que intervenir en la tarde de este viernes para sofocar un incendio declarado en una vivienda situada en el número 28 de la rúa Carlos Maside, en el barrio de Vite, en Santiago. El aviso se recibió pocos minutos antes de las ocho de la tarde, cuando comenzó a salir una gran cantidad de humo de uno de los pisos del inmueble.

Según informaron fuentes del operativo, el fuego se originó en una de las habitaciones de la vivienda afectada, situada en el primer piso. Aunque las llamas quedaron confinadas a esa estancia, el humo se propagó rápidamente por el resto del piso y alcanzó también la zona común de escaleras, dificultando la ventilación del edificio.

El fuego se originó en una de las habitaciones de la vivienda, situada en el primer piso. / Antonio Hernández

Como medida preventiva, se procedió al desalojo de los vecinos mientras se desarrollaban las labores de extinción y ventilación. La rápida actuación de los bomberos permitió controlar la situación sin que el incendio se extendiera a otras viviendas del inmueble.

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En el momento en que se produjo el suceso no había nadie en el interior del piso donde comenzó el fuego, por lo que no se registraron heridos. Una vez extinguido el incendio, los equipos desplazados iniciaron las primeras comprobaciones para esclarecer las causas del suceso, que continúan bajo investigación.