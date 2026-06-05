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Seguridade cidadá

A alcaldesa pon o foco na "percepción de inseguridade" por parte da veciñanza pese ao descenso dos delitos en Santiago

Goretti Sanmartín asegura que o Concello conversa coa delegación do Goberno para aumentar os efectivos da Comisaría de Policía

Imaxe da mobilización veciñal pola inseguridade, o pasado luns na Praza Roxa

Imaxe da mobilización veciñal pola inseguridade, o pasado luns na Praza Roxa / A.B.

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Ana Triñáns

Ana Triñáns

Santiago

A seguridade "é o tema desta semana", en palabras da alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, que compareceu este venres en rolda de prensa no Pazo de Raxoi e, entre os asuntos tratados, citou a mobilización do pasado luns na Praza Roxa, convocada dende a asociación veciñal Raigame ante a sucesión de incidencias vencelladas ao lecer nocturno.

"Esa mobilización veciñal recolle unha percepción que se está a dar nalgúns sectores e que non podemos negar", afirmou a rexedora para lembrar que "hai dous días reuniuse a xunta local de seguridade, convocada dende hai semanas", non só para coordinar dispositivos agora que comeza a tempada alta de chegada de peregrinos e turistas, senón tamén "para analizar a situación xeral de Compostela".

A alcaldesa Sanmartín recordou que é a delegación do Goberno a administración competente nesta materia e asegurou que "hai un descenso nos delitos, contra as persoas e contra o patrimonio", algo que considera chega da man do "bo traballo, coordinado, das diferentes institucións, das forzas policiais e da colaboración cidadá". Uns datos que pese á percepción de inseguridade latente "debuxan un panorama que demostra que Santiago é unha cidade bastante segura".

Así e todo, Goretti Sanmartín non eludiu o paradoxo de que haxa un descenso na cifra de delitos ao tempo que se incrementa a sensación de inseguridade entre a veciñanza. "No goberno preocúpanos esa percepción e preocúpanos moito máis que se reforce a seguridade alí onde sexa necesaria". Por iso, segundo explicou, o Concello coordínase coa Policía Nacional, a comisaría e a delegación do Goberno para incrementar o número de efectivos policiais e tamén a presenza dos mesmos nas rúas.

Sanmartín asegura que o seu goberno está a traballar "en coordinación cos diferentes departamentos" para poñer en marcha as medidas necesarias para traballar a prol da "cohesión social e da convivencia" e defendeu o esforzo municipal por ampliar o número de policiais locais do municipio. Con todo, a rexedora lanzou unha pregunta: "Axuda algo a reducir a conflitividade que se poña o foco en determinados locais, determinadas zonas ou determinados colectivos?".

Muíños reclama un pacto local

Pola súa banda, Gonzalo Muíños reclama un pacto local pola convivencia e critica que se cualifique a preocupación veciñal como unha “sensación subxectiva”. O concelleiro non adscrito pide abordar a situación desde o “sentido común”. “Entre o alarmismo duns e a autocomplacencia doutros existe un punto medio que nos debe levar a actuar antes de que isto sexa un gran problema de convivencia”, indicou.

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O edil volverá a levar ao Pleno "unha proposta para crear unha mesa de diálogo con representación cidadá, servizos sociais e os tres corpos policiais", así como "un pacto local con medidas concretas, avaliables e calendarizadas”.

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