Santiago lidera la oferta en plazas de FP para el próximo curso
La Xunta implanta en la capital gallega siete cursos de formación acelerada, así como un ciclo de alta especialización, entre otros
Quienes escojan la Formación Profesional (FP) el próximo año cuentan ya en su mano con la oferta de plazas en la comunidad. El área de Santiago, tal como explicó el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, es el territorio "en el que más crece" el número de plazas. Entre otras cuestiones, en la capital gallega se implantan el próximo curso siete cursos de formación acelerada, de entre cuatro y seis meses.
También en Santiago tendrá lugar otra de las novedades del próximo curso 2026/2027, la puesta en marcha de un itinerario integrado entre un ciclo de grado básico y el ciclo de grado medio. Este se implantará como experiencia piloto en los ciclos de grado básico en Cocina y Restauración y grado medio en Cocina y Gastronomía o en Servicios en Restauración en el Centro Integrado de FP CIFP Compostela. Así, los estudiantes que opten por grado básico tendrán asegurada su continuidad en los alguno de los dos ciclos de grado medio de forma directa sin necesidad de realizar una nueva solicitud y entrar en el proceso de selección.
A nivel gallego, la oferta asciende a 50.244 plazas disponibles a lo largo y ancho del territorio. Las plazas se distribuyen en 277 ofertas diferentes (44 de ellas de nueva implantación), entre los 159 ciclos (uno nuevo) de grado básico, medio y superior, 33 másteres (cuatro nuevos), 27 títulos de alta especialización (seis nuevos), 44 formaciones aceleradas (33 de ellas de nueva implantación) y 14 programas formativos. Si se va al detalle por plazas, 6.582 serán de FP dual intensiva, 2.260 de másters, 738 de títulos de alta especialización, 1.826 de FP acelerada y el resto de ciclos ordinarios (básico, medio y superior).
Por familias profesionales, Administración e xestión encabeza la oferta con 6.228 plazas para el próximo curso, completando el podio Informática e comunicacións y Electricidade y electrónica, con 5.839 y 4.640, respectivamente. De cerca les siguen Sanidade (4.164), Comercio e Márketing (3.710) y Hostalaría e Turismo (3.623).
FP dual intensiva
Dentro de la FP dual, Santiago contará el próximo curso con seis nuevas ofertas:
- GM Cociña e gastronomía, CIFP Compostela: 22 plazas.
- GS Deseño e xestión da produción gráfica, CIFP Compostela: 22 plazas.
- GS Dirección de cociña, CIFP Compostela: 44 plazas.
- GM Carrozaría, CIFP Politécnico de Santiago: 22 plazas.
- GS Mantemento electrónico, CIFP Politécnico de Santiago: 22 plazas.
- GS Mecatrónica industrial, CIFP Politécnico de Santiago: 22 plazas.
Las plazas dentro de la FP dual intensiva en ciclos que ya estaban implantados en la capital gallega serían las siguientes:
- GM Servizos en restauración, CIFP Compostela: 22 plazas.
- GS Xestión de aloxamentos turísticos, CIFP Compostela: 30 plazas.
- GM Carpintaría e moble, CIFP Compostela: 22 plazas.
- GM Instalacións eléctricas e automáticas, CIFP Politécnico de Santiago: 22 plazas.
- GS Construcións metálicas, CIFP Politécnico de Santiago: 22 plazas.
- GS Sistemas de telecomunicacións e informáticos, CIFP Politécnico de Santiago: 22 plazas.
- GS Xestión da auga, CIFP Politécnico de Santiago: 22 plazas.
- GM Comercialización de produtos alimentarios, IES A Pontepedriña: 30 plazas.
- GS Transporte e loxística, IES A Pontepedriña: 30 plazas.
- GS Xestión de vendas e espazos comerciais, IES A Pontepedriña: 30 plazas.
- GM Coidados auxiliares de enfermaría, IES Lamas de Abade: 25 plazas.
- GS Estética integral e benestar, IES Lamas de Abade: 22 plazas.
- GS Estilismo e dirección de peiteado, IES Lamas de Abade: 22 plazas.
Másteres
La capital gallega suma dos nuevos másteres, ambos en el IES San Clemente, con 30 plazas cada uno de ellos. Estos son el GS Aprendizaxe automática: xestión de datos e adestramento, así como el GS Despregamento de produtos de software en contedores. La oferta la completan:
- GM Panadaría e bolaría artesanais, CIFP Compostela: 20 plazas.
- GS Ciberseguridade en contornos das tecnoloxías de operación, CIFP Politécnico de Santiago: 30 plazas.
- GS Inspección técnica e peritaxe de sinistros en vehículos, CIFP Politécnico de Santiago: 20 plazas.
- GS Mantemento e seguridade en sistemas de vehículos híbridos e eléctricos, CIFP Politécnico de Santiago: 20 plazas.
- GS Robótica colaborativa, CIFP Politécnico de Santiago: 30 plazas.
- GS Ciberseguridade en contornos das tecnoloxías da información, IES San Clemente: 50 plazas.
- GS Desenvolvemento de aplicacións en linguaxe Python, IES San Clemente: 30 plazas.
- GS Desenvolvemento de videoxogos e realidade virtual, IES San Clemente: 30 plazas.
- GS Intelixencia artificial e big data, IES San Clemente: 30 plazas.
Alta especialización
Por primer vez, la comunidad gallega contará con un ciclo de alta especialización. El GS Dobre titulación en Automatización e robótica industrial e Mecatrónica industrial, se podrá cursar en el CIFP Politénico de Santiago. Se ofrecerán un total de 22 plazas.
FP acelerada
En este caso, toda la oferta se impartirá por primera vez.
- GB Actividades básicas de panadaría e pastelaría, CIFP Compostela: 22 plazas.
- GB Servizos auxiliares en cátering e colectividades, CIFP Compostela: 22 plazas.
- GB Servizos auxiliares en restaurante e bar, CIFP Compostela: 22 plazas.
- GB Venda en panadaría e pastelaría, CIFP Compostela: 22 plazas.
- GM Fabricación de tubaxes e construcións e carpintaría metálica, CIFP Politécnico de Santiago: 44 plazas.
- GM Montaxe de carpintaría e moble, CIFP Politécnico de Santiago: 44 plazas.
- GM Protocolos en cabina e depilación, IES Lamas de Abade: 44 plazas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Detenido el profesor del Colegio Peleteiro investigado por una supuesta agresión sexual
- Fallece el neumólogo compostelano Juan Suárez Antelo a los 56 años
- El cielo de Santiago se llena de helicópteros militares de las Fuerzas Armadas tras la suspensión del desfile aéreo en Vigo
- Una empresa gallega estudia crear una aerolínea con sede en Lavacolla
- El bar de Santiago premiado como uno de los mejores de España: 'Cuando lo montamos nos decían que era una locura
- El bar con uno de los bocadillos más famosos de Santiago: 'Llegué a vender 1.400 en 4 horas
- La heladería artesana que triunfa en el casco histórico abre en Santiago su segundo local con helados sin lactosa
- El cobre, cuarzo y wolframio que pueden cambiar la economía del área de Santiago: 'Es una zona desconocida pero muy rica en minerales