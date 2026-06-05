Uxía Rodríguez, la voz de Marrozos que conquista 'Recantos': “Entrei no concurso pola miña avoa”

Si bien la música forma parte de su vida desde que era una niña, la Uxía de aquel entonces nunca imaginó que acabaría convirtiéndose en una de las aspirantes a ganar Recantos, el popular concurso musical integrado en el programa Luar de la Televisión de Galicia (TVG).

Uxía Rodríguez Pérez (Santiago de Compostela, 2003) y vecina de Marrozos, representa a Terras de Compostela en el programa y afronta este viernes, 6 de junio, una de las citas más importantes. De los seis participantes, solo cuatro pasarán a la siguiente fase y se convertirán en los semifinalistas.

Todo por su abuela

Sus inicios en el concurso empezaron con un vídeo. "Mandeino para probar sorte. Foi algo impulsivo, non tiña pensado apuntarme", explica. Fue la insistencia de su abuela, gran seguidora del programa, la que finalmente le hizo dar el paso.

“Facíalle moita ilusión que me presentase e ao final decidín mandalo. Cando me seleccionaron collino con bastante sorpresa”, añade.

Uxía lleva cantando desde pequeña y empezó como suele pasar con todo a esas edades: primero con su familia y amigos, que pronto la animaron a continuar con su pasión tras ver lo bien que se le daba; para luego consolidarse con clases de canto.

En este sentido, la joven forma parte de la Asociación Cultural Pena Maior de Marrozos y del grupo de pandereteiras Son de Ferreña, experiencias que le han permitido crecer musicalmente y seguir manteniendo el vínculo con su gran pasión.

Pese a ello y preguntada al respecto, no contempla convertir la música en su profesión. “Véxoa máis como un hobby, algo que me fai sentir ben, que disfruto e me permite desconectar. É unha parte moi importante da miña vida, pero non creo que me dedique profesionalmente a ela”, confiesa.

A por un hueco en la semifinal

Aunque ya había participado de pequeña en otros formatos televisivos, como Pequenos Fenómenos, la experiencia en Recantos está siendo diferente.

“Non era a miña primeira vez sobre un escenario na tele, pero si que estaba moi nerviosa. Como adulta xa o tomei con outra perspectiva, con moitos nervios, aínda que tamén con moitas ganas”, admite.

El concurso arrancó con cerca de una veintena de participantes, que fueron redujéndose progresivamente con las expulsiones de cada programa. En la actualidad quedan seis concursantes y esta noche dos de ellos serán eliminados, dejando a la semifinal con tan solo cuatro.

Un cartel de apoyo a Uxía a su paso por 'Recantos' / Cedida

Una parroquia volcada

Pero, si hay algo que destaca Uxía de su paso por Recantos es el respaldo que recibe tanto de su familia como de su entorno más cercano. "O que me move é a miña familia e a razón pola que estou no concurso é miña avoa", reitera. Es, por ello, que recuerda con mucho cariño todos los programas que lleva a sus espaldas, que le hacen ser consciente de esa implicación y ese apoyo.

Ese último también llega desde Marrozos, donde sus vecinos siguen con atención cada gala. “Somos veciños moi unidos e nótase moito o cariño. Hai ocasións nas que poñen unha televisión para ver o programa xuntos e apoiar”, añade.

Una canción especial

A lo largo del concurso ha interpretado diferentes canciones, pero hay una actuación que recuerda con especial cariño: la de la canción O home e o piano.

“É unha das miñas cancións favoritas e tiña medo de cansarme dela se me tocaba, que a ía gafar”, relata. Finalmente resultó elegida para una de las últimas galas y, para su sorpresa, la experiencia resultó muy positiva: “Disfruteina moito no escenario e quedei moi contenta co resultado”.

“Quero facer sentir á xente o que eu sinto cando canto”

A pesar de ser consciente de que el apoyo del público es una de las claves del concurso para su continuidad, Uxía evita hablar de rivalidades y solo tiene palabras de agradecimiento por todo el apoyo que está recibiendo.

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“Estou moi agradecida por todo o apoio que estou recibindo. Canto canto non busco máis puntos nin máis fama. O que quero é facer sentir á xente o que eu sinto cando o fago. Se a xente decide votar por min, espero que sexa porque o consigo e non por outra cousa”, finaliza.