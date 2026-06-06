Camela vuelven a Santiago: «Estuvimos un ratito con doña Letizia y fue maravillosa con nosotros»

Camela destacan dentro de la agenda de conciertos en Santiago. Camelas son rara avis en la escena musical española de los 30 últimos años y algo. Sacaron su primer disco en 1994, Lágrimas de amor, lanzado como cd y casete (el formato que les empujó al inicio).

Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes

Tras desgajarse del grupo el teclista Miguel Ángel Cabrera, desde 2013... Camela son un dúo formado por María Ángeles Muñoz y Dioni Martín. La suya es una historia de un éxito ignorado durante años por el radar de los grandes medios, pero el mundo cambia. Hoy están en una multinacional, Warner, y acaban de recibir una de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes que otorga el Ministerio de Cultura de España. «Sus majestades fueron muy amables, sobre todo la reina. Estuvimos un ratito con doña Letizia y fue maravillosa con nosotros», aclara Ángeles en charla con EL CORREO GALLEGO.

Galardón prestigioso

Ese galardón, prestigioso como pocos, pule una carrera donde Camela ha vendido millones de discos pero rara vez jalonada con distinciones similares: «Y no sabemos por qué, habría que preguntárselo a quienes dan los premios. El apoyo del público que hemos mantenido durante tantos años es el mejor premio de la música que podemos tener», dice con el justo orgullo de quien no le debe nada a nadie que no sean sus fans.

Tras aplazar en octubre el concierto en Santiago, Camela actúan el sábado 13 de junio en el pabellón Multiusos Fontes do Sar, con entradas a la venta a 41,80 euros.

«Estamos muy bien de salud, la verdad. Dioni ya está recuperado del todo», señala sobre el percance que alteró su gira hace meses por un problema de Dioni en el cuello, un tour llamado + de 30, donde festejan haber cumplido ya tres décadas en la escena pop, que aliñan con rumba, techno y letras de amor.

"Estamos muy bien de salud, la verdad. Dioni ya está recuperado del todo" Camela — Grupo de música

Single

El nuevo single de Camela, Tu mirada, llega con la producción de Miguel Ángel Collado, que ya trabajó con ellos en Camela de corazón (10 de corazón 2004».

«Y no solo en 10 de corazón, trabajamos con Miguel Ángel desde hace más de 20 años. La verdad es que no recuerdo como nos conocimos pero fue una suerte que la música nos juntara», apunta sobre un productor que también ha colaborado con Mónica Naranjo o Sergio Dalma. Entre los temas más populares del canal de Youtube de Camela, destacan sus colaboraciones con Alaska y David Bisbal.

«Tanto la que grabamos con Olvido (Alaska), con quien hicimos Lágrimas de amor como la que hicimos con Bisbal, las hicimos juntos en el estudio, y... ¡Qué quieres que te cuente! Alaska es un amor, es una persona que cuando nadie nos apoyaba estaba con nosotros desde el principio. Y David fue estupendo con nosotros al grabar Háblale de mí. A ambos les estamos muy agradecidos por colaborar».

"Alaska es un amor, es una persona que cuando nadie nos apoyaba estaba con nosotros desde el principio" Camela — Grupo de música

Hit con Juan Magán

Hablando de complicidades, Cuando zarpa el amor es el mayor hit de Camela, pero hace siete años lo grabaron de nuevo con el apoyo del astro del electro latino, Juan Magán, y el correspondiente clip supera los 40 millones de visualizaciones en Youtube.

«Queríamos darle una visión diferente a esa canción para que sonara más actual, más urbana y Juan Magán es un magnífico compañero para ello, nos gustó mucho trabajar con él en esa nueva versión», detalla Ángeles antes de revelar como son los camerinos de Camela: «Dioni siempre pide que haya una cafetera con magdalenas y yo un buen plato de jamón».

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Por cierto, el mismo día que Camela actúa en Sar, toca El Último de la Fila en el Monte do Gozo, un capricho del azar tras reubicarse una fecha inicialmente prevista en el estadio de Riazor (A Coruña).