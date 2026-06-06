El IDIS estrena una vanguardista unidad mixta de IA aplicada a la salud

Con una financiación de casi dos millones de euros, la nueva unidad mixta UMI-MediA:Desarrollo y validación clínica de inteligencia artificial aplicada a la salud ubicada en el IDIS pretende «no solo desarrollar herramientas de inteligencia artificial para salud, sino validarlas en un entorno clínico real, con rigor científico, utilidad asistencial y una clara orientación a su futura integración en la práctica sanitaria», según su coordinador científico, Adrián Mosquera.

Concedida por GAIN a la Fundación Pública Galega IDIS, el también líder del grupo de Hematología computacional y genómica de este instituto investigador de Santiago explicó en la presentación que busca «situar a Galicia en la vanguardia del desarrollo y la validación clínica de inteligencia artificial aplicada a la salud».

Ámbito estratégico en salud

En un acto que contó con la participación de las directoras de GAIN y el IDIS, Carmen Cotelo e Isabel Lista, respectivamente; así como del gerente del Área Sanitaria de Santiago y Barbanza, Ángel Facio; la directora científica del IDIS, Luz Couce; el presidente de la Fundación para la Investigación del Cáncer en Galicia, Ramiro Varela Cives, y Santiago Bonay, representante de Edisa Sistemas de Información, S.A. -una de las compañías de la unidad junto a Biodigital Tech, S.L.-, Mosquera incidió en que «nuestra aspiración es que Galicia no sea solo usuaria de tecnologías creadas fuera, sino también generadora de conocimiento, metodología y soluciones propias en un ámbito que va a ser estratégico para el futuro de los sistemas sanitarios».

Luz Couce puso el acento en el «salto cualitativo que supone esta unidad mixta, ya que conecta la capacidad científica del IDIS y del entorno hospitalario con la experiencia tecnológica e industrial de BioDigital Tech y Edisa para avanzar hacia una nueva generación de herramientas sanitarias, más inteligentes, más eficientes y mejor adaptadas a la realidad clínica».

Con un perfil multidisciplinar

Isabel Lista, por su parte, destacó un equipo multidisciplinar que «permitirá el diálogo entre perfiles distintos para lograr la innovación real», puesto que formarán parte de dicha unidad personal clínico e investigador con experiencia en validación, análisis de datos sanitarios, bioinformática y estudios observacionales en entorno hospitalario; pero también habrá perfiles tecnológicos especializados en IA, desarrollo de software, integración de sistemas, cloud, interoperabilidad, experiencia de usuario y seguridad.

«Esa combinación es precisamente una de las fortalezas del proyecto: unir conocimiento clínico profundo con capacidad real de desarrollo e implantación tecnológica», consideró Ángel Facio.

Una IA transferible al sistema sanitario

Carmen Cotelo hizo referencia al relevante papel de las entidades participantes, mientras que Santiago Bonay aludió a la «trayectoria consolidada en arquitectura tecnológica, integración e infraestructura segura» que aportarán a esta unidad.

Para Ramiro Varela, «no se trata de una iniciativa teórica, sino de una estructura con capacidades complementarias y con potencial real de transferencia», mientras que Mosquera afirmó por último que «el futuro no pertenece solo a quien tenga la mejor IA, sino a quien sea capaz de demostrar que esa IA es útil, segura, fiable y transferible al sistema sanitario. Ahí es donde creemos que Galicia puede desempeñar un papel diferencial».