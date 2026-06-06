Aprazamento do contrato
O PP de Santiago afea o retraso coa sinalización intelixente do patrimonio cultural
Baleato a considera estratéxica para poñer en valor o rico legado histórico santiagués
Redacción
O Partido Popular de Santiago esixe ao goberno de BNG e CA que execute o contrato de sinalización intelixente do patrimonio cultural da cidade, «unha actuación que resultará estratéxica para mellorar a información turística e poñer en valor o rico legado histórico e cultural de Santiago», segundo considerou a súa edil, María Baleato.
Lembrou a concelleira popular que «o contrato contemplaba a elaboración dun plan integral de sinalización turística do patrimonio cultural, a implantación dun sistema de información turística e a instalación de novos elementos de sinalización intelixente distribuídos polo termo municipal», e engadiu que foi licitado o 26 de maio de 2023, cun orzamento de case 600.000 euros, e adxudicado o 17 de abril de 2024 por 459.800 euros.
Críticas pola xestión
Tras indicar que asinouse o 29 de maio de hai dous anos e que houbo varias demoras, instou ao goberno nacionalista a realizar «todas as xestións necesarias para garantir a execución inmediata do contrato e a instalación dos elementos previstos, poñendo fin a un atraso que xa supera amplamente os prazos inicialmente establecidos».
Baleato apuntou tamén que «esta situación é un exemplo máis da falta de capacidade de xestión do goberno do BNG e CA, que acumula proxectos anunciados pero sen resultados visibles para a cidadanía».
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