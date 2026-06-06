Obras
Raxoi demanda da concesionaria que retome «xa» as obras en García Lorca
A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, falou en rolda de prensa do parón nos traballos da rúa García Lorca, no barrio da Guadalupe. Segundo os prazos municipais para a «rexeneración desta rúa», debería volverse a traballar o pasado 25 de maio. «A partir dese momento as obras poderían comezar», dixo Sanmartín, algo que non aconteceu, como puido comprobar a dirección facultativa municipal, que o 1 de xuño visitou a zona e constatou que non se retomaron os traballos.
A rexedora insistiu en que os traballos deberan comezar xa, pese a que non se entregou até o de agora máis que o «borrador» do plan de continuidade da obra. Si presentou a concesionaria o plan de seguranza e mais o de residuos, pero Sanmartín asegurou que os traballos poderían retormarse antes de presentar o «documento co plan de obra definitivo».
A obra tivo un incremento de custo de 110.000 euros pola parálise a causa dunha tubaxe de fibrocemento non documentada. Con todo, Sanmartín insta a empresa a retomar «xa» a obra, pide desculpas á veciñanza, asegura que se mantén con ela un contacto estreito e afirma que, de retomárense xa os traballos, «a obra podería entregarse en forma e prazo en abril de 2027».
Dende o Partido Socialista tamén puxeron o foco na demora desta obra, a edil Marta Abal denunciou a situación de abandono que sofre a rúa e acusou ao goberno de manter o barrio «atrapado entre a improvisación e a parálise administrativa, sen ofrecer explicacións nin solucións». Abal lembrou que pasou máis dun mes dende a modificación do proxecto necesaria para continuar os traballos.
- Detenido el profesor del Colegio Peleteiro investigado por una supuesta agresión sexual
- El cielo de Santiago se llena de helicópteros militares de las Fuerzas Armadas tras la suspensión del desfile aéreo en Vigo
- Fallece el neumólogo compostelano Juan Suárez Antelo a los 56 años
- El bar de Santiago premiado como uno de los mejores de España: 'Cuando lo montamos nos decían que era una locura
- Una empresa gallega estudia crear una aerolínea con sede en Lavacolla
- El bar con uno de los bocadillos más famosos de Santiago: 'Llegué a vender 1.400 en 4 horas
- Vuelve la fiesta que hace viajar a Santiago 50 años atrás: verbena, juegos tradicionales, música y magia
- La heladería artesana que triunfa en el casco histórico abre en Santiago su segundo local con helados sin lactosa