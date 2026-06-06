San Martiño Pinario revive el Santiago de 1976 con '50 anos aló': "Esta festa creceu moito"

El barrio de San Martiño Pinario se convierte este sábado en el Santiago de 1976 con la fiesta '50 anos aló'. Guirnaldas de colores decoran las calles mientras vecinos y visitantes lucían pantalones de campana, pelucas, trajes llamativos y grandes gafas de sol, recreando la estética de la época. Todo ello acompañado de música desde media mañana, cuando comenzó a funcionar la cantina a cargo de la Asociación Cultural San Martiño Pinario, organizadora de esta cita que alcanza ya su decimotercera edición. En una jornada marcada por el buen tiempo tampoco faltan los tradicionales puestos de rosquillas de Bama.

El objetivo de la celebración, según explica la presidenta de la asociación cultural San Martiño Pinario, Carmen Rabuñal, es mantener viva la memoria de los años setenta. Este año, además, la fiesta rinde homenaje a varias mujeres hosteleras da zona. "Facemos unha pequena homenaxe ás mulleres hostaleiras do barrio que levan aquí dende hai 50 anos. Todas coinciden no mesmo punto de partida. Son do Val do Dubra e tiveron que emigrar cando tiñan arredor de 20 anos a Francia, Alemaña, Suíza ou outro país. Fixeron uns cantos cartos e logo viñeron para Santiago, onde estiveron traballando ata que se xubilaron", comenta en conversación con EL CORREO GALLEGO mientras arranca la sesión vermú.

Las homenajeadas son Preciosa, del Hostal Moure; Victoria, del Girasol; Carmen, del Restaurante Rey; Dulce, del Abril Ares; y Avelina, del Forest. Todas ellas protagonizan el cartel de esta edición, en el que también deberían figurar Carmen, de Os Sobriños do Pai, y Carmen, del Dubrés. Además, la organización recuerda a Sara, del Polo Norte, "sempre presente no noso recordo".

Juegos populares, magia, competición de tute y carrera de sacos amenizarán la tarde

La programación incluye música durante toda la jornada de la mano de charangas, dúos y grupos, además de una galería de imágenes de vecinos del barrio tomadas en aquel año 1976. Ya por la tarde, el programa se completa con juegos populares para todos los públicos, talleres de magia, competición de tute y carreras de sacos, entre otras actividades.

El 'Photocall' de esta décimo tercera edición de la fiesta recrea el patio de una casa. / Antonio Hernández

Rabuñal también destaca uno de los elementos más fotografiados de la fiesta: el photocall. "Nesta ocasión a temática é un patio dunha casa, que montamos esta mesma mañá", explica, a lo que añade: "Animamos a que todo o mundo faga unha foto nel".

Carmen, una de las homenajeadas: "Imos pasar o día de festa e oxalá o poidamos facer uns cuantos anos máis"

Entre quienes pasean por la celebración se encuentran Dulce y Carmen, dos de las homenajeadas. En el caso de Dulce, es la primera vez que participa en la fiesta. "Adiqueime sempre moito á familia, pero este ano animáronme a vir, tiven ganas e aquí estou", comenta. Vecina de San Miguel dos Agros y a punto de cumplir 79 años, reconoce que le está gustando el ambiente. "Paréceme unha festa moi animada", asegura.

Por la izquierda, Avelina, Dulce y Carmen, tres de las hosteleras del barrio de San Martiño homenajeadas. / Antonio Hernández

Carmen, por su parte, conoce bien la evolución del evento porque ha asistido desde la primera edición. "A festa creceu moito. Recordo que nos inicios se xuntaba pouca xente e foi aumentando", señala. Se muestra además "encantada" de formar parte del homenaje de este año. Tras emigrar a Suiza, abrió el Restaurante Rey el 1 de junio de 1975. "Fixen en decembro pasado 80 anos, pero estou de marabilla", dice sonriente. Y tiene claro cuál es el plan para la jornada: "Imos pasar o día de festa e oxalá o poidamos facer uns cuantos anos máis".

Paz Gil y Loli Hernández, de Santiago, disfrutarán de la jornada festiva. / L.R.

El ambiente festivo se refleja también entre los asistentes. Paz Gil y Loli Hernández, junto a su amiga Bea, decidieron acudir este año vestidas a juego, con llamativos trajes de fondo amarillo y estampados multicolores. "Sempre viñamos con roupa de rúa e pensabamos en disfrazarnos, pero ata este ano non o fixeramos. Organizámolo con un mes de antelación para vir as tres iguais", cuenta Paz, que define la cita como "unha festa moi divertida e con moito ambiente". "Estaremos aquí ata que o corpo aguante", añade entre risas Loli.