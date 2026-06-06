Destacados expertos analizan en Santiago los avances en medicina de precisión

Destacados expertos participaron este viernes en Santiago en la jornada Terapias Avanzadas: Estrategia Gallega de Oncología de Precisión, en la que se destacó el papel estratégico del Centro de Terapias Avanzadas de Galicia. Una entidad que incorpora como nueva directora a la inmunóloga clínica Marta Español, en un momento clave para la consolidación del centro como facilitador de la traslación biomédica a la práctica clínica. Así lo puso de manifiesto al señalar que «las terapias avanzadas, especialmente en el campo del tratamiento del cáncer, representan un cambio de paradigma asistencial, al posibilitar tratamientos altamente personalizados basados en las características biológicas de cada paciente, mejorando su eficacia y los resultados en salud»,

El gerente de la Axencia Galega do Coñecemento en Saúde (ACIS), Antonio Fernández Campa, resaltó el valor de la Estrategia gallega de oncología de precisión como una hoja de ruta para conseguir que los avances puedan llegar antes a los pacientes, y que combina prevención, diagnóstico, innovación y acceso a tratamientos personalizados. Además, la comunidad prevé estrenar a finales de este año el Centro de Protonterapia de Galicia, convirtiéndose en la primera de todo el Estado en incorporar el tratamiento con protonterapia a su sistema público.

Infraestructura en red

Manel Juan, coordinador nacional de la red Terav, describió el camino desde la creación de esta red y el Consorcio Certera (Consorcio Estatal en Red para el Desarrollo de Medicamentos de Terapias Avanzadas), una infraestructura científico-técnica en red para coordinar, producir y acelerar el desarrollo de tratamientos innovadores de vanguardia.

La directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), María Jesús Lamas, abordó el impulso de las terapias avanzadas desde el punto de vista regulatorio. La gallega, figura clave del impulso a los tratamientos CAR-T a nivel estatal por su papel como regulador de las nuevas terapias a implementar en el Sistema Nacional de Salud, defendió el papel del SNS como investigador y productor, totalmente complementario al de la industria farmacéutica comercial.

César Hernández, director general de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, analizó las opciones de desarrollo de estos tratamientos en España y el marco europeo.

CAR-T para tumores sólidos

En el campo científico, la jornada contó también con la gallega Elena Sotillo, investigadora científica sénior en el Stanford Cancer Institute, que habló del rediseño de las terapias CAR-T para tumores sólidos y de cómo pasar de la ingeniería celular a la aplicación clínica.

Presentó una visión transformadora del medicamento, donde las terapias celulares dejan de ser productos farmacéuticos estáticos para convertirse en «medicamentos vivos» capaces de ser programados y optimizados.

Dentro de esta jornada se celebraron dos mesas de debate, una sobre el Desarrollo de la investigación clínica académica, moderada por Alicia Piñeiro, subdirectora general de Gestión Asistencial e Innovación del Servizo Galego de Saúde (Sergas), en la que participaron Carlos Fernández de Larrea, jefe de Hematología del Hospital Clínic de Barcelona, el coordinador de I+D+i del Plan Regional de Terapias Avanzadas de Cantabria, Óscar M. Pello, y Laura Bao, vicepresidenta del Comité CAR-T del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS).

La subdirectora general de Farmacia del Sergas, Marisol Samartín, moderó la mesa sobre la Implementación de los fármacos CAR-T al arsenal terapéutico en Galicia, con Víctor Noriega, presidente del Comité CAR-T, e Ignacio Hernández, técnico superior de la subdirección general de Farmacia del Sistema Nacional de Salud.