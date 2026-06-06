Desde Santiago a Madrid para ver al papa León XIV: "Es un viaje especial emprendido con mucha ilusión"

Más de mil kilómetros en autobús entre ida y vuelta. Es la ruta del medio millar de personas que partió este viernes de Santiago rumbo a Madrid para encontrarse con el papa León XIV. No es un viaje cualquiera.

Ruta con escala

«Es un viaje especial emprendido con mucha ilusión», cuenta a EL CORREO Javier García Rodríguez, sacerdote diocesano de Santiago, al habla tras salir desde la explanada del estadio de San Lázaro.

«Repartidos en tres buses y dos furgonetas vamos 200 personas de la diócesis de Santiago y la delegación pastoral juvenil, más 300 personas que se desplazan en sus propios vehículos», explica sobre una expedición por etapas.

Un religioso junto a un grupo de participantes poco antes de partir. / Antonio Hernández

El viernes noche hicieron parada «en Astorga» para retomar la ruta a primera hora de este sábado.

El plan es llegar a Madrid al mediodía de este sábado para hacer noche «en la Parroquia de Santa Paula», en la Carretera de Canillas, en Hortaleza, que hospeda a buena parte de la representación compostelana con el resto ubicada «en dos colegios».

Doble cita

«Estamos acreditados para asistir a la vigilia del sábado, la vigilia de jóvenes, a las 20:30 horas, en la Plaza de Lima en Madrid, junto al estadio Santiago Bernabéu», detalla García Rodríguez, que habla así sobre León XIV: «Es un combo perfecto, ha sido religioso, ha estado en parroquias, ha sido misionero, ha sido profesor, ha sido prior general de los agustinos, lo que le llevó a viajar por todo el mundo, obispo en Perú...».

Participantes del viaje desde Santiago antes de subirse al bus rumbo a Madrid. / Antonio Hernández

La expedición santiaguesa también prevé acudir «a la misa dominical del las 10 horas en la Plaza de Cibeles», la Santa Misa y Procesión del Corpus Christi. «E intentaremos salir de las calles de Madrid, que estarán petadas, para llegar a Santiago por la noche».

El arzobispo de Santiago, Patricia Pardo y Christian Gálvez

Por otra vía, también viaja hasta Madrid el arzobispo de Santiago, monseñor Prieto, que acompañará al Pontífice en parte de su visita inspirada en el lema «Alzad la mirada», con el deseo de avanzar en la idea que León XIV visite Santiago en 2027, Año Xacobeo.

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Otro nexo con Compostela lo pone la pareja de periodistas formada por la santiaguesa Patricia Pardo y Christian Gálvez, que presentan el lunes uno de los actos de la visita papal en el Bernabéu.