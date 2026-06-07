Crónica social compostelana | Estudiantes del Colegio Cluny de Santiago descubren la apicultura en Zobra
Bodas de oro de los hermanos Enrique y Ramiro Fernández Otero
Encuentro anual de ejecutivos jubilados del Banco Gallego
El pasado viernes, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, un grupo de estudiantes del Colegio Cluny de Santiago de sexto de Educación Primaria visitaron la Serra do Candán, concretamente la parroquia lalinense de Zobra.
Allí, entre bosques autóctonos de robles y castaños, los jóvenes escolares, de la mano de Xosé Manuel, pudieron ver una alvariza tradicional y, en ella, conocer el arte de la apicultura, un oficio con siglos de antigüedad.
Bodas de oro de los hermanos Enrique y Ramiro Fernández Otero
Hay celebraciones que trascienden las fechas y se convierten en auténticos homenajes a toda una vida compartida.
Eso fue precisamente lo que ocurrió el pasado 31 de mayo, cuando las familias de Enrique Fernández Otero, conocido cariñosamente por todos como Quico, y de su hermano Ramiro Fernández Otero se reunieron en el conocido restaurante Ruta Jacobea para celebrar un acontecimiento tan extraordinario como poco frecuente: los 50 años de matrimonio de ambos hermanos con sus respectivas esposas.
La coincidencia tiene algo de simbólico y mucho de entrañable. Enrique y María del Carmen González, por un lado, y Ramiro y Mari Luz Ferro, por otro, se casaron en mayo de 1976, aunque en fechas diferentes.
Medio siglo después, las dos parejas quisieron conmemorar juntas sus bodas de oro acompañadas de sus hijos, nietos, familiares y seres queridos en una jornada cargada de recuerdos, emoción y gratitud.
Encuentro anual de ejecutivos jubilados del Banco Gallego
Los antiguos ejecutivos del desaparecido Banco Gallego, entre los cuales se encuentran muchos compostelanos, celebraron hace unos días su tradicional comida anual de confraternización en el emblemático Pazo de Vilaboa, en A Coruña, en una jornada marcada por el reencuentro, la amistad y los recuerdos compartidos tras años de trayectoria profesional en la entidad financiera.
Los asistentes disfrutaron de un cuidado menú gastronómico que comenzó con diversos entrantes de bienvenida, seguido de una selección de mariscos compuesta por camarones y cigalas. Como plato principal se sirvió jarrete, que puso el broche culinario a una comida desarrollada en un ambiente distendido y cordial.
La celebración concluyó con los postres, acompañados de champán, además de café y chupitos, que prolongaron la sobremesa entre anécdotas y conversaciones sobre la actualidad y los años vividos en el sector bancario.
- El cielo de Santiago se llena de helicópteros militares de las Fuerzas Armadas tras la suspensión del desfile aéreo en Vigo
- El bar de Santiago premiado como uno de los mejores de España: 'Cuando lo montamos nos decían que era una locura
- Una empresa gallega estudia crear una aerolínea con sede en Lavacolla
- Vuelve la fiesta que hace viajar a Santiago 50 años atrás: verbena, juegos tradicionales, música y magia
- El bar con uno de los bocadillos más famosos de Santiago: 'Llegué a vender 1.400 en 4 horas
- Atropello en Rosalía de Castro: dos peregrinas heridas tras perder el control del vehículo un conductor octogenario
- La heladería artesana que triunfa en el casco histórico abre en Santiago su segundo local con helados sin lactosa
- El cobre, cuarzo y wolframio que pueden cambiar la economía del área de Santiago: 'Es una zona desconocida pero muy rica en minerales