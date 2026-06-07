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Crónica social compostelana | Estudiantes del Colegio Cluny de Santiago descubren la apicultura en Zobra

Bodas de oro de los hermanos Enrique y Ramiro Fernández Otero

Encuentro anual de ejecutivos jubilados del Banco Gallego

Estudiantes del Colegio Cluny de Santiago descubren la apicultura en Zobra.

Estudiantes del Colegio Cluny de Santiago descubren la apicultura en Zobra. / Cedida

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David Suárez

Rodrigo Paz

Santiago

El pasado viernes, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, un grupo de estudiantes del Colegio Cluny de Santiago de sexto de Educación Primaria visitaron la Serra do Candán, concretamente la parroquia lalinense de Zobra.

Allí, entre bosques autóctonos de robles y castaños, los jóvenes escolares, de la mano de Xosé Manuel, pudieron ver una alvariza tradicional y, en ella, conocer el arte de la apicultura, un oficio con siglos de antigüedad.

Bodas de oro de los hermanos Enrique y Ramiro Fernández Otero

Enrique y María del Carmen, y a Ramiro y Mari Luz, durante la celebración de sus bodas de oro en Ruta Jacobea

Enrique y María del Carmen, y Ramiro y Mari Luz, durante la celebración de sus bodas de oro en Ruta Jacobea. / Cedida

Hay celebraciones que trascienden las fechas y se convierten en auténticos homenajes a toda una vida compartida.

Eso fue precisamente lo que ocurrió el pasado 31 de mayo, cuando las familias de Enrique Fernández Otero, conocido cariñosamente por todos como Quico, y de su hermano Ramiro Fernández Otero se reunieron en el conocido restaurante Ruta Jacobea para celebrar un acontecimiento tan extraordinario como poco frecuente: los 50 años de matrimonio de ambos hermanos con sus respectivas esposas.

Quico y su mujer María del Carmen acompañados por los suyos el pasado 31 de mayo

'Quico' y su mujer, María del Carmen, acompañados por los suyos, el pasado 31 de mayo. / Cedida

La coincidencia tiene algo de simbólico y mucho de entrañable. Enrique y María del Carmen González, por un lado, y Ramiro y Mari Luz Ferro, por otro, se casaron en mayo de 1976, aunque en fechas diferentes.

Ramiro y Mari Luz durante la celebración de sus Bodas de Oro

Ramiro y Mari Luz, durante la celebración de sus Bodas de Oro. / Cedida

Medio siglo después, las dos parejas quisieron conmemorar juntas sus bodas de oro acompañadas de sus hijos, nietos, familiares y seres queridos en una jornada cargada de recuerdos, emoción y gratitud.

Encuentro anual de ejecutivos jubilados del Banco Gallego

Los ejecutivos jubilados del Banco Gallego celebran su encuentro anual

Los ejecutivos jubilados del Banco Gallego celebran su encuentro anual. / Cedida

Los antiguos ejecutivos del desaparecido Banco Gallego, entre los cuales se encuentran muchos compostelanos, celebraron hace unos días su tradicional comida anual de confraternización en el emblemático Pazo de Vilaboa, en A Coruña, en una jornada marcada por el reencuentro, la amistad y los recuerdos compartidos tras años de trayectoria profesional en la entidad financiera.

Los asistentes disfrutaron de un cuidado menú gastronómico que comenzó con diversos entrantes de bienvenida, seguido de una selección de mariscos compuesta por camarones y cigalas. Como plato principal se sirvió jarrete, que puso el broche culinario a una comida desarrollada en un ambiente distendido y cordial.

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Los ejecutivos jubilados del Banco Gallego celebran su encuentro anual

Los ejecutivos jubilados del Banco Gallego celebran su encuentro anual. / Cedida

La celebración concluyó con los postres, acompañados de champán, además de café y chupitos, que prolongaron la sobremesa entre anécdotas y conversaciones sobre la actualidad y los años vividos en el sector bancario.

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