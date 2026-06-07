Una marcha ciclista reclama cambios en la movilidad de Santiago: "Pedimos que se pense tamén nas bicicletas e nos peóns"

Una treintena de personas, entre ellas familias con niños, participaron este domingo en la marcha ciclista ante la crisis energética convocada por Composcleta, una asociación fundada en Santiago en 2013 con el objetivo de promover el uso de la bicicleta como medio de transporte urbano y cotidiano, defendiendo una movilidad más sostenible y segura. La marcha partió sobre las 10.30 horas de San Caetano, hizo una parada en Clara Campoamor, frente a la Estación Intermodal, y concluyó su recorrido en Conxo.

La iniciativa se enmarcó en una jornada de ámbito estatal bajo el lema A enerxía que nos move. Así lo explicó el presidente de Composcleta, Manuel Salgado, quien reivindicó la bicicleta como una alternativa de movilidad respetuosa con el medio ambiente. «Estase fomentando a mobilidade eléctrica, menos contaminante en emisións e efecto invernadoiro, pero non se están promocionando as bicis», señaló esta mañana a EL CORREO GALLEGO.

Salgado destacó además los beneficios sociales y sanitarios de este medio de transporte. «A mobilidade en bicicleta, á parte de non emitir emisións, axuda a mellorar a saúde e permite deseñar as cidades dunha forma máis integradora socialmente, xa que hai persoas que non poden moverse en coche por motivos económicos ou por falta de capacidade», apuntó. A su juicio, una mayor presencia de bicicletas en las calles también contribuiría a "calmar o tráfico e reducir a gravidade dos accidentes".

Respecto a la situación de Santiago, el presidente de Composcleta considera que existen avances puntuales, pero insuficientes. «Hai pequenas iniciativas dispersas de carril bici, pero falta un enfoque cunha visión integral que facilite unha mobilidade sostible, ecolóxica e integradora», afirmó. En este sentido, criticó que las actuaciones realizadas hasta ahora se limiten a «parches» para problemas concretos de tráfico sin abordar una solución global.

La asociación reclama que la planificación de las nuevas infraestructuras urbanas y periurbanas tenga en cuenta todos los modos de desplazamiento alternativos. «Pedimos que cando se deseñe unha vía urbana ou periurbana se pense nos patíns, bicicletas, peóns e cadeiras de rodas», indicó Salgado, quien también lamentó las dificultades de accesibilidad que encuentran las personas con discapacidad en la ciudad.

Para Composcleta, este modelo de movilidad repercute directamente en la calidad de vida de la ciudadanía. «Queremos cidades que estean deseñadas para as persoas», defendió Salgado, poniendo como ejemplo el atractivo peatonal del casco histórico compostelano. Asimismo, recordó la importancia de las conexiones ciclistas con la periferia, como la vía hacia O Milladoiro, que calificó de «moi necesarias» para favorecer una comunicación «moito máis humana».

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En definitiva, con esta marcha, la asociación quiere visibilizar el potencial de la bicicleta como medio de transporte cotidiano en Santiago. «Queremos mostrar como está a ciclovía e demostrar que por Santiago se pode un mover en bicicleta se se poñen mellores infraestruturas», señaló Salgado. El objetivo, concluyó, es que la bicicleta deje de ser utilizada únicamente por quienes tienen una mejor condición física y pueda convertirse en una opción accesible para "nenos e maiores".