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Contorna natural

O PP de Santiago esixe explicacións pola perda de fondos para a Lagoa do Auditorio

Rosario Ferreiro lamenta que non se poida contar con financiación europea para o río Corgo pola «falta de planificación» do goberno local

Varias persoas na contorna da Lagoa do Auditorio de Galicia en Santiago.

Varias persoas na contorna da Lagoa do Auditorio de Galicia en Santiago. / Antonio Hernández

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Redacción

Santiago

A concelleira do Partido Popular de Santiago, Rosario Ferreiro, lamentou que a naturalización da Lagoa do Auditorio e a restauración fluvial do río Corgo, «un proxecto que contaba con financiamento europeo», hoxe «permanece paralizado tras perder os fondos», e preguntoulle ao goberno de BNG e CA cal é a situación dunhas obras que tiñan como obxectivo «mellorar o espazo natural da cidade e a recuperación ambiental da contorna».

Tras considerar que o acontecido é «un novo exemplo da falta de planificación e capacidade de xestión do goberno» local actual, a edil popular incidiu en que «a licitación da obra quedou paralizada cando aínda tiña pendente un informe técnico, algo que supuxo a perda dos fondos europeos do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia destinados ao proxecto».

Fala de inacción

Para a concelleira compostelá, «resulta incomprensible que o goberno nacionalista deixe escapar unha oportunidade deste calibre, pola inacción e a incapacidade do goberno de BNG e CA para tramitar en prazo unha actuación estratéxica para a capital de Galicia».

Sinalou neste sentido que «é especialmente grave que, unha vez perdida a financiación europea, os nacionalistas non teñan trasladado con claridade á veciñanza, nin á oposición cal é o futuro desta actuación, nin se existe vontade real de executala con recursos propios ou con novas vías de financiamento», en referencia tanto as actuacións que estaban previstas na Lagoa do Auditorio de Galicia como no río Corgo.

Perda de oportunidades

Rosario Ferreiro apuntou neste sentido que «o problema xa non é só a paralización dunha obra; o problema é que Santiago perde investimentos, oportunidades e tempo por culpa dunha xestión deficiente que se repite proxecto tras proxecto».

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Finalmente, a concelleira do Partido Popular de Santiago advertiu de que «esta situación supón unha oportunidade desaproveitada para avanzar na recuperación ambiental da cidade e evidencia a falta de dilixencia do goberno nacionalista, que acumula proxectos anunciados, pero é incapaz de transformalos en realidades para a veciñanza».

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