Orquesta Compostela,107 años siendo el latido musical de Santiago

Pocas instituciones en Compostela pueden presumir de haber superado el siglo de vida manteniendo intacta su capacidad de hacer vibrar a la gente. Es la decana y la orquesta por excelencia de Galicia y fue la primera en cruzar el charco a América. Llevar el nombre de Santiago grabado en el camión y en el corazón no es solo una etiqueta; para la Orquesta Compostela, representa el orgullo de ser el espíritu de la ciudad en cada rincón de Galicia y España.

Algunos de los integrantes de la orquesta Compostela en la TVG / Cedida

La Orquesta Compostela nacía en 1919 con una finalidad muy diferente a lo que se ve hoy en las verbenas. En sus inicios, la Compostela se dedicaba a animar las proyecciones del cine mudo y los bailes de sociedad que se organizaban en Santiago. En un primer momento, la banda estaba formada por solo músicos hombres, que tocaban el piano, la batería, el contrabajo, el clarinete, el saxo, la trompeta y el violín. Más tarde, se unirían nuevos instrumentos como la flauta y el acordeón y las voces femeninas.

Hoy buscan «no perder la esencia» de siempre, tal y como explica Fran Sotelo, uno de sus cantantes.

Un puente sobre el Atlántico

La Compostela no es una orquesta cualquiera; es una leyenda que «cruzó el charco» como la primera formación internacional de la verbena española, llevando nuestra música al otro lado del Atlántico y regresando «enriquecida también con la música latina», señala Fran Sotelo.

Por sus filas han pasado multitud de músicos que aportaron una cultura enriquecedora, pero su carácter pionero no se quedó en la geografía.

Además, en un inicio, las orquestas eran un mundo exclusivamente masculino y la Orquesta Compostela fue de las primeras en «darle visibilidad a la voz femenina», rompiendo barreras en el palco mucho antes de que se hablara de paridad.

De la copla al reguetón

Fran Sotelo vive hoy su segunda etapa en la formación tras quince años de ausencia, y su regreso ha sido un baño de realidad sobre cómo ha cambiado la noche. «Me veo una Compostela totalmente diferente a lo que había dejado. El 95% de las orquestas están cambiando su repertorio para la juventud y se está dejando muy de lado, por no decir casi abandonado, al público más adulto», explica el cantante de la Orquesta Compostela.

La estrategia es clara: «modernizarnos sin perder presencia» –señala Sotelo– demostrando que se puede tocar reguetón sin dejar de ser una orquesta de verdad.

Algunos de los integrantes de la orquesta Compostela / Cedida

A sus 43 años, y tras haber empezado en la música a los 17, Sotelo reconoce el sacrificio personal de esta evolución: «Me he tenido que adaptar a estos tiempos... cada vez menos pasodobles, menos rancheras y más música de reguetón, más música moderna».

Sin embargo, se niega a cometer el «error» de abandonar a los veteranos: «No queremos dejar al público de lado y, sobre todo, a los que fueron los padres de nuestros padres, nuestros abuelos, que fueron los que hicieron que la Compostela siga ahí».

El ‘lado B’ de la vida de orquesta

Detrás de las luces y el traje impecable, el reportaje humano de la Compostela se escribe en las carreteras secundarias de Galicia. A diferencia de las zonas de costa, en el interior de Ourense y Lugo, la sesión vermú es sagrada, pero para los músicos es una prueba de resistencia extrema. Fran Sotelo explica la dureza de terminar a las cinco de la mañana y viajar 200 kilómetros para tocar de nuevo al mediodía: «Llegas sin dormir y, a veces, no puedes hacer una sesión vermú al 100%», explica Sotelo.

A pesar de los imprevistos, como camiones atascados o problemas de salud, el compromiso con el público de Santiago y de toda Galicia es innegociable. «Tú pagas por un producto y tienes que dar el 100% y les da igual que tengas tus problemas... si tienes gripe o se te ha roto un pie», señala el cantante de la Compostela. En esos momentos, Sotelo confiesa que «hay que sacar fuerzas de donde no las hay y los kilómetros están encima».

Otra parte de la que no se habla de las orquestas es la competencia por tener el escenario más grande. Pero la Orquesta Compostela apuesta por la humanidad. Sotelo es crítico con la deriva que algunos tildan de «circo» y defiende el valor del músico sobre la máquina.

«No queremos que la gente vaya a ver la orquesta solo porque el escenario sea grande o tenga muchas luces. Nos gusta tener esa conectividad, bajar del escenario y estar con el público, a su lado», explica el cantante.

Fran Sotelo, cantante de la orquesta Compostela / Cedida

Ese contacto visual es el que permite que, tras un primer pase de baile clásico, la orquesta se transforme en el segundo bloque con «música para disco» para atraer a los más jóvenes.

‘Que no pare la fiesta’

La temporada de verano para la Orquesta Compostela arranca con una novedad histórica: por primera vez en 107 años, la gira tiene nombre propio. «La gira le vamos a llamar Que no pare la fiesta, porque el tema justo va a ser ese y va a ser un merengue que va a gustar», explica Sotelo. El éxito ya se nota en las redes sociales, donde su vídeo de presentación alcanzó las 30.000 visualizaciones en pocos días, algo que ha dejado a los componentes «flipando» por el seguimiento recibido.

La Orquesta Compostela sigue sembrando hoy para recoger mañana, preparando ya los aniversarios 108, 109 y 110.

Porque mientras haya una plaza en Santiago y en Galicia que quiera bailar, la decana estará allí para recordar que la verdadera fiesta no está en los vatios de sonido, sino en la conexión real entre el palco y el campo.

No queremos perder la esencia Fran Sotelo