Santiago y Galicia, presentes en la primera visita del papa León XIV a España

El fervor por la primera visita a España del papa León XIV ha inundado las calles de Madrid a lo largo de todo el fin de semana.

Un viaje histórico que no se quisieron perder numerosas autoridades. Entre ellas, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco José Prieto Fernández.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, saluda al papa León XIV y a los reyes de España, el pasado sábado. / J. J. Guillén / Efe

Alfonso Rueda invita al Papa a visitar Galicia en el Xacobeo 2027

Alfonso Rueda participó el sábado en el besamanos que tuvo lugar en el Salón del Trono del Palacio Real con el que se le dio la bienvenida al Sumo Pontífice.

Tras el breve encuentro que mantuvo con León XIV, el jefe del Ejecutivo gallego le deseó al Papa, al cual espera poder recibir en Galicia con motivo del Xacobeo 2027, «unha feliz estancia en España» en redes sociales.

El arzobispo de Santiago, uno más en los actos con motivo de la visita de León XIV a España

Quien también alberga la esperanza de que un Pontífice regrese a Santiago el próximo año es Monseñor Francisco José Prieto Fernández.

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El arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco José Prieto Fernández, uno más en los actos con motivo de la visita de León XIV a España. / Cedida

Al arzobispo de Santiago se le ha podido ver durante el fin de semana en varios de los actos celebrados en Madrid con motivo de la visita de León XIV a España.