La técnica que ha permitido operar en el CHUS a 50 pacientes con carcinoma basocelular complejo

Destinada a la cirugía de pacientes con carcinoma basocelular complejo, desde que el año pasado se implantó la técnica Mohs en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, han sido ya un total de 46 las personas intervenidas. Un período de tiempo sobre el que la jefa de Dermatología del CHUS, Ángeles Flórez, realiza un balance muy positivo.

En conversación con EL CORREO GALLEGO, explica que la cirugía micrográfica de Mohs es "una técnica mediante la que se pretende realizar un estudio completo de la pieza quirúrgica", algo para lo que "se trabaja en congelación conjuntamente con los compañeros del servicio de Anatomía Patológica". De esta forma, consiguen no cerrar el defecto quirúrgico "hasta tener la certeza de que el tumor se ha extirpado completamente".

Se trata, por tanto, de un procedimiento de cirugía mayor ambulatoria para cáncer de piel que, además, acaba de ser galardonado en la categoría de innovación tecnológica en la sexta edición de los Premios Redacción Médica á Sanidade de Galicia.

Radiación ultravioleta

Un reconocimiento que la máxima responsable del servicio del área sanitaria compostelana valora como un estímulo "para seguir avanzando hacia la mejora" de la atención sanitaria.

Interrogada sobre los mayores riesgos de desarrollar un carcinoma basocelular, Ángeles Flórez apunta que esta patología se presenta en "pacientes genéticamente predispuestos", si bien "el factor de riesgo modificable principal es la radiación ultravioleta".

El cáncer cutáneo más prevalente en Europa

Recalca en este sentido que estamos ante "el cáncer cutáneo más prevalente ahora mismo en Europa", pero que solo un pequeño porcentaje de pacientes con carcinoma basocelular precisan de este tipo de intervención quirúrgica, puesto que "la mayor parte de casos se resuelven correctamente con intervenciones más sencillas u otro tipo de tratamientos que tenemos disponibles".

Respecto al perfil de personas a las que por ahora se ha intervenido en Santiago, apunta que estamos ante "lesiones que habitualmente presentan pacientes a partir de los 50 años, no es una lesión habitual en adultos jóvenes", y señala también que habitualmente estos carcinomas aparecen en el polo cefálico, en cabeza y cuello.

Incide en que estamos ante una técnica que se utiliza en general para el cáncer cutáneo complejo, en el que la garantía de extirpar el tumor sin control intraoperatorio es poco probable.

La jefa de Dermatología, izquierda, junto al gerente del CHUS, miembros de la directiva y profesionales participantes en esta técnica. / Cedida

Sobre el equipo encargado de llevar a cabo esta cirugía, indica que está compuesto por cuatro dermatólogos previamente formados en ella, así como con personal de Anatomía Patológica, expertos en dermatopatología, compañeros de Anestesiología, Enfermería y el personal que trabaja en el apartado quirúrgico.

"Estamos totalmente en contra de que se difundan bulos a través de redes sociales que no tienen ninguna evidencia científica" Ángeles Flórez — Jefa de Dermatología del CHUS

Medidas físicas como protectores solares

Por otra parte, y en cuanto a las recomendaciones sobre las que insistir ante la llegada del buen tiempo para prevenir posibles lesiones malignas en la piel, la jefa de Dermatología del CHUS recuerda que "no estamos hablando de demonizar la luz solar, sino de utilizar unas medidas físicas que son excelentes protectores, como son el sombrero de ala ancha, unas gafas de sol adecuadas, la ropa o evitar exponerse directamente en las horas centrales del día en primavera y verano, así como tener cuidado con las superficies que hacen efecto espejo, especialmente cuando se exponen partes de la piel que no lo habían estado a lo largo del año, como es la arena de la playa, pero también el agua o la nieve". Y añade el uso de fotoprotectores cuando sean necesarios como "un complemento para evitar que haya una quemadura solar".

En relación precisamente con los riesgos de la radiación ultravioleta y algunas teorías sin fundamento de determinados famosos minimizando e incluso negando esos riesgos, Ángeles Flórez se muestra absolutamente crítica: "Estamos totalmente en contra de que se difundan bulos a través de redes sociales que no tienen ninguna evidencia científica".