Más de 3.000 peregrinos celebran el Corpus Christi en Santiago

La Archidiócesis de Santiago celebró este domingo la Solemnidad del Corpus Christi, una de las festividades más significativas del calendario litúrgico católico, con celebraciones religiosas y procesiones en numerosas parroquias de toda la diócesis. La jornada estuvo marcada por la adoración a la Eucaristía y por el tradicional Día de la Caridad, que este año se desarrolló bajo el lema de Cáritas Elige amar, elige la comunidad.

En la Catedral de Santiago la celebración tuvo lugar a las 19:30 horas, donde numerosos fieles participaron en la Eucaristía presidida por el deán de la basílica compostelana, Manuel Jesús Formoso Fernández. La ceremonia contó con la concelebración de varios sacerdotes, tanto del Cabildo Catedralicio como de parroquias de la ciudad, además de otros presbíteros que acudieron como peregrinos al templo jacobeo. La parte musical estuvo a cargo del Coro Cardenal Quiroga y de la Escolanía de la Catedral.

Pese a la ausencia del arzobispo de Santiago, estuvo presente desde el inicio de la celebración. En su saludo a los asistentes, el deán transmitió el mensaje del prelado, quien no pudo presidir los actos al encontrarse en Madrid junto al arzobispo emérito participando en la visita pastoral que el papa León XIV realiza estos días en España.

Durante su homilía, Manuel Jesús Formoso recordó el profundo significado de la solemnidad del Corpus Christi, una festividad que invita a los creyentes a contemplar a Jesucristo como «pan de vida» y presencia permanente que acompaña al pueblo cristiano. El deán destacó que la Eucaristía no solo debe ser adorada, sino también vivida a través de un compromiso real con los demás.

Soledad, exclusión social...

Subrayó asimismo la estrecha relación que existe entre la celebración eucarística y la caridad cristiana. En este sentido, recordó que el Corpus Christi es también el Día de la Caridad, una ocasión para poner la mirada en aquellas personas sufren la pobreza, la soledad o la exclusión social.

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Todo ello en un fin de semana, el primero del mes de junio, de gran afluencia de caminantes. Como muestra, el dato registrado ayer en la Oficina de Acogida al Peregrino, con la entrega de más de 3.000 compostelas.