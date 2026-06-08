De las aulas de Santiago a la graduación en Michigan: la historia de éxito de Carlota Garabato en Estados Unidos

Cuando escuchó su nombre entre los graduados, todo cobró sentido: los miles de kilómetros de distancia, las despedidas, las videollamadas y los dos años que llevaba lejos de casa. La compostelana Carlota Garabato Penido acaba de graduarse en Estados Unidos tras una experiencia que ha marcado su vida y la de toda su familia, que viajó desde Galicia para acompañarla en uno de los momentos más importantes de su trayectoria.

Esta joven de 17 años y vinculada a Santiago desde la infancia, celebró el pasado fin de semana su graduación en el Adrian High School, en el estado de Michigan. Sus padres, José Alberto Garabato Sixto, natural del barrio compostelano de Vite, y Diana María Penido García, originaria de Ribeira, no quisieron perderse una ceremonia que para las familias estadounidenses supone un acontecimiento muy especial y que, en su caso, tenía un significado todavía mayor.

La familia reside actualmente en Campo de Mirabel, en Teo, desde donde siguieron durante estos dos años la evolución de Carlota al otro lado del Atlántico.

Carlota junto a sus padres y sus dos hermanas, Valeria y Ariadna, tras la ceremonia de graduación en el Adrian High School de Michigan / Cedida

Del Xelmírez I a un instituto de Michigan

Antes de iniciar su aventura americana, Carlota cursó sus estudios de la ESO en el IES Arcebispo Xelmírez I de Santiago, centro en el que estudió hasta decidir dar un giro a su formación y trasladarse a Estados Unidos para completar el equivalente al Bachillerato.

La adaptación no fue sencilla. Durante este tiempo tuvo que integrarse en un nuevo entorno, convivir con familias de acogida, hacer nuevos amigos, desenvolverse en inglés y acostumbrarse a una forma distinta de entender tanto la educación como la vida cotidiana.

Sin embargo, la experiencia terminó convirtiéndose en una de las etapas más enriquecedoras de su vida. Además de ampliar horizontes y conocer de cerca otra cultura, logró mantener el vínculo con sus raíces gallegas pese a la distancia.

Una nota sobresaliente

El esfuerzo realizado durante estos dos años se ha visto reflejado también en los resultados académicos. Carlota finalizó sus estudios con un GPA de 3,9 sobre 4, una de las calificaciones más altas dentro del sistema educativo estadounidense.

La ceremonia de graduación fue especialmente emotiva para la familia. Verla desfilar con la tradicional toga y el birrete, escuchar su nombre entre los graduados y compartir ese momento con las personas que la acompañaron durante su estancia en Michigan fue la mejor recompensa a tantos meses de sacrificio y distancia.

La compostelana Carlota Garabato Penido celebró el pasado fin de semana su graduación en el Adrian High School / Cedida

El próximo reto: Ingeniería Bioquímica

Con la etapa del instituto ya finalizada, Carlota tiene claro cuál quiere que sea su futuro. Su objetivo es cursar Ingeniería Bioquímica, por lo que actualmente estudia distintas opciones universitarias en Estados Unidos.

La decisión final dependerá en gran medida de las becas y ayudas económicas a las que pueda acceder en los próximos meses, ya que su intención es continuar su formación académica al otro lado del charco.

Pero antes de afrontar ese nuevo desafío, mañana martes regresa a Galicia para disfrutar del verano junto a su familia y para reencontrarse con sus amigos tras una larga temporada lejos de casa.

Más allá de la excelente nota obtenida, sus padres destacan especialmente la madurez, la autonomía y la capacidad de adaptación que ha desarrollado durante esta experiencia. Un aprendizaje que, aseguran, vale tanto como cualquier diploma y que acompañará a esta joven compostelana en los próximos pasos de su vida.