La Cámara de Comercio de Santiago participa en Bruselas en el evento final del proyecto europeo ATLIC

La Cámara de Comercio de Santiago participó los días 2 y 3 de junio en Bruselas en el ATLIC Legacy Event, que puso punto y final al proyecto europeo ATLIC-Innoblue Communities. La cita reunió a jóvenes emprendedores, representantes institucionales y entidades socias de España, Francia, Irlanda y Portugal para compartir los resultados y reflexionar sobre el futuro de los territorios atlánticos.

El evento, organizado por la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santiago de Compostela y Vida Láctea S.LU, se celebró en la Delegación de la Cámara de Comercio de España ante la Unión Europea y en la Representación Permanente de Portugal ante la Unión Europea (REPER).

Durante las dos jornadas, los participantes tuvieron la oportunidad intercambiar experiencias, conocer de primera mano los proyectos desarrollados, además de dialogar con representantes de instituciones europeas y organizaciones vinculadas a la Economía Azul.

Uno de los momentos más destacados del evento fue la presentación del White Paper del proyecto ATLIC, un documento que recoge el conocimiento, las metodologías y las experiencias desarrolladas durante la iniciativa para fomentar el emprendimiento juvenil en los territorios atlánticos. La publicación resume el trabajo realizado por los socios del proyecto en España, Francia, Irlanda y Portugal y pone de manifiesto la importancia de facilitar a los jóvenes herramientas, formación y oportunidades que les permitan convertir sus ideas en proyectos con impacto real en sus comunidades.

Este White Paper aborda cuestiones relacionadas con la innovación abierta, el emprendimiento vinculado a la Economía Azul, la sostenibilidad, la participación juvenil y el fortalecimiento de los ecosistemas locales de innovación. Asimismo, recoge experiencias y casos prácticos desarrollados durante el proyecto que muestran cómo las nuevas generaciones pueden desempeñar un papel activo en la creación de iniciativas empresariales y sociales con impacto en territorios costeros y rurales del espacio atlántico.

Participantes en el evento final del proyecto europeo ATLIC / Cedida

Durante la jornada inaugural, la secretaria general de la Cámara de Comercio de Santiago, Rosa Mary Cardeso, destacó la importancia de los proyectos europeos como espacios de colaboración capaces de acercar a jóvenes, empresas, instituciones en torno a retos comunes. Asimismo, subrayó que ATLIC ha permitido crear una red de relaciones y conocimiento compartido que aspira a mantenerse activa más allá de la finalización del proyecto, fortaleciendo los vínculos entre los territorios atlánticos y las nuevas generaciones llamadas a liderar su desarrollo.

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El evento sirvió también para dar visibilidad a iniciativas por parte de los jóvenes participantes del proyecto. La Cámara de Comercio de Santiago,presentó dos propuestas: por un lado, Project MAPA, una iniciativa gallega de biotecnología circular centrada en transformar especies vegetales invasoras en recursos de alto valor para aplicaciones industriales y farmacéuticas; y , por otro, Ecoastal Tourism, un proyecto orientado a promover un modelo de turismo más sostenible y responsable en las zonas costeras, fomentando la conservación de los ecosistemas litorales y la valorización del patrimonio natural y cultural de estos territorios.