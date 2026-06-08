Carlos Núñez celebra 30 años de 'A irmandade das estrelas' en el festival Folk na Beira do Sar

Enmarcada dentro del festival Folk na Beira do Sar, organizado por la Asociación Folclórica Colexiata de Sar y con el apoyo de la Deputación da Coruña, el Concello, la Xunta, Xacobeo 2027 y Galicia Calidade, el vigués Carlos Núñez encandiló este domingo a los numerosos asistentes que no quisieron perderse su actuación en la plaza de la Colexiata.

Carlos Núñez cerró el festival Folk na Beira do Sar. / Nando Antunes

Un concierto en el que el conocido gaiteiro conmemoró el trigésimo aniversario de la salida al mercado de su disco A irmandade das estrelas, con el que revolucionó el mundo de la música celta hace ahora treinta años, y con el que se encuentra inmerso en su gira Lugares mágicos. También tiene previsto actuar el próximo agosto en una nueva edición del Festival Intercéltico de Lorient.

Carlos Núñez, este domingo, durante el concierto en la Colexiata de Sar. / Nando Antunes

Programa

Folk na Beira do Sar llenó el fin de semana de actividades para todos los públicos. La programación comenzó el viernes con la actuación de la Agrupación Folclórica Colegiata del Sar y su Escuela de Danza y Música Tradicional para dar paso a la inauguración de la exposición de máquinas 'oSar y cantar. Y para cerrar la jornada llegó el momento para Astarot.

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Artesanía, arte...

Ya el sábado habrá artesanía y acciones artísticas, catas de vinos, showcooking con el chef André Arzúa y la sumiller Nuria Quintela, además de propuestas musicales y animación para los niños. El domingo, además del concierto de Carlos Núñez, hubo pasarrúas, cabezudos y sesión vermú.