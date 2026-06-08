La USC sitúa a tres investigadores entre los jóvenes más destacados de Galicia por sus avances en energía, obesidad y turismo
La Real Academia Galega de Ciencias y la Universidad Intercontinental de la Empresa han premiado a siete investigadores de las tres universidades gallegas en la segunda edición de los Premios RAGC-UIE para investigadores jóvenes
Santiago vuelve a destacar en el mapa de la investigación gallega. Tres investigadores vinculados a la Universidade de Santiago de Compostela han sido reconocidos en la segunda edición de los Premios RAGC-UIE para investigadores jóvenes, convocados por la Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) y la Universidade Intercontinental de la Empresa (UIE) y que distinguen la excelencia científica en Ciencias Básicas, Ciencias Técnicas y Ciencias Sociales.
La resolución de los premios, dada a conocer este lunes, reconoce a siete investigadores de las tres universidades gallegas, entre las tres ganadoras y los cuatro accésits concedidos. Si bien los galardones principales recayeron en investigadoras de la Universidade da Coruña, la USC logra una destacada presencia con tres de los cuatro accésits concedidos.
Dos accésits para la USC en Ciencias Básicas
En el campo de las Ciencias Básicas, en el que se reconoció el trabajo de la profesora de la UDC Verónica Bolón (Carballo, 1984) por su actividad de investigación en el Laboratorio del I+D en Intelixencia Artificial, fueron entregados dos accésits, ambos a investigadores vinculados con la USC.
Reconocido por su investigación en baterías más sostenibles
El primero de ellos fue para el valenciano Manuel Souto, investigador del Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CiQUS) de la universidad compostelana.
Su trabajo se centra en el desarrollo de nuevos materiales sostenibles para el almacenamiento energético. Actualmente investiga baterías más eficientes y respetuosas con el medio ambiente basadas en electrodos orgánicos, una alternativa a las baterías de litio convencionales que reduce la dependencia de materiales críticos como el cobalto.
Avances en la lucha contra la obesidad y las enfermedades metabólicas
El otro reconocimiento en el campo de las Ciencias Básicas es para Ismael González (O Rosal, 1988), del Centro Singular de Investigador en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas (CiMUS) de la USC.
Sus investigaciones profundizan en los mecanismos neuroendocrinos que regulan el metabolismo y el peso corporal. Entre sus hallazgos destaca la demostración de que los estrógenos actúan sobre el hipotálamo para aumentar la temperatura corporal y generar sensación de saciedad.
Además, sus estudios han contribuido a mejorar el conocimiento científico sobre la obesidad y han permitido describir, por primera vez junto al Hospital Clínico de Santiago, la dinámica de activación del tejido adiposo marrón en recién nacidos, un proceso esencial para su supervivencia durante las primeras semanas de vida.
Otro reconocimiento en Ciencias Sociais
En el apartado de Ciencias Sociais se premió a la coruñesa María Barreiro, profesora de la UDC e investigadora del centro de investigación interuniversitario ECOBAS, especializado en el estudio de la sostenibilidad.
En este campo, el accésit también fue para un investigador vinculado a la universidad compostelana: Rubén Lado (Outes, 1989), profesor de Economía Financeira e Contabilidade de la USC.
Su trayectoria en el ámbito de la investigación se ha desarrollado en torno a dos grandes líneas de trabajo: el impacto de la localización empresarial en los resultados económicos y financieros, especialmente en el sector turístico y hotelero, y la gestión de riesgos empresariales en un contexto marcado por la transformación digital y la transición energética.
Sin reconocimientos para la USC en Ciencias Técnicas
El campo de las Ciencias Técnicas es el único en el que no fue reconocido ningún investigador vinculado con la USC. En este caso, se distinguió a la investigadora de la UDC Laura Castro (Betanzos, 1985), que desarrolla su labor en el Centro de Investigación en tecnoloxías Navais e Industrias (CITENI) de Ferrol, por sus estudios de las energías renovables marinas.
Además, se concedió un accésit a Lucía Díaz (Vilalba, 1985), profesora del Departamento de Deseño na Enxeñaría de la Universidad de Vigo especializada en la digitalización de los entornos urbanos para crear espacios más seguros, inteligentes y sostenibles.
Los galardones se entregarán en un acto que se celebrará el próximo 18 de junio en el Centro Obra Social ABANCA, en Santiago de Compostela, y cada uno de los tres premios cuenta con una dotación de 5.000 euros.
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