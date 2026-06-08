Josefa Salgado: "Estamos formando profesionais e investigadores de enorme nivel que atopan mellores oportunidades fóra"
A profesora afronta un mandato marcado pola rehabilitación do edificio, a captación e retención de talento e a adaptación da docencia á intelixencia artificial
Josefa Salgado foi elixida recentemente nova decana da Facultade de Física da USC. Fíxoo con 42 votos a favor, un en branco e unha abstención. Substitúe no cargo a Elena López Lago. Acompañarana como membros do seu equipo Silvia Barbosa Fernández e Xesús Prieto Blanco como vicedecanos e Héctor Álvarez Pol como secretario.
P. Que a levou a dar o paso e presentar a súa candidatura?
R. Sendo sincera, aínda que non se me pasara pola cabeza presentarme a decana, varios compañeiros foron animándome dende finais do ano pasado e iso fíxome considerar seriamente a posibilidade. Levo desempeñando tarefas de xestión universitaria de maneira ininterrompida desde abril de 2010, unha labor que me gusta, do mesmo xeito que valoro especialmente o contacto directo co estudantado.
Quero resaltar que a candidatura non é un proxecto individual, somos catro persoas de diferentes áreas de coñecemento da facultade cun nivel de compromiso moi alto, dispostos a asumir responsabilidades e a traballar conxuntamente por un proxecto común.
P. Cal considera que será o principal reto deste novo mandato?
R. Hai unha necesidade urxente de abordar, que é o acondicionamento do noso edificio. Desde a súa inauguración, no ano 1986, non se realizou ningunha intervención de gran relevancia, e actualmente atopámonos con problemas importantes que é preciso resolver.
Por outra banda, na Universidade en global, no ámbito docente temos que afrontar a integración das novas tecnoloxías, especialmente da intelixencia artificial, nos procesos de ensino-aprendizaxe, procurando que sexan ferramentas de apoio e axuda, e non sustitutas do pensamento crítico e da capacidade analítica do estudantado. E, por suposto, mantendo unha docencia de calidade sen perder o compoñente humano, atendendo á diversidade e ás necesidades da comunidade, algo que considero esencial na Universidade.
P. Falou da necesidade “urxente” de rehabilitar o edificio da facultade. Existe xa algún compromiso ou horizonte temporal para acometer obras?
R. Precisamos unha mellora importante da envolvente e da cuberta, xa que existen filtracións de auga en varios laboratorios docentes e aulas. Esta situación dificulta o desenvolvemento da actividade académica e afecta tamén ao confort da comunidade. Ademais, a climatización do edificio non é axeitada tanto no inverno como no verán. Nestas épocas máis calorosas e con exames, un dos espazos afectados e reclamados polos estudantes é a biblioteca, debido á exposición directa ao sol e o elevado número de persoas que se concentran nela. A semana pasada, nalgún dos exames que houbo polas tardes, os estudantes comentáronnos a incomodidade coa que tiveron que traballar por mor das altas temperaturas ás que estivemos.
Non temos dúbida de que o equipo reitoral coñece ben a situación e é sensible ás nosas necesidades. De feito, xa recibimos a visita do vicerreitor de Infraestruturas, con quen realizamos un percorrido polas instalacións da facultade para trasladarlle de primeira man as deficiencias existentes. Somos conscientes de que non somos o único centro con necesidades importantes, pero confiamos en que durante o noso período se poidan acometer algunhas das actuacións que a Facultade de Física leva anos reclamando para mellorar o edificio.
"Precisamos unha mellora importante da envolvente e da cuberta, xa que existen filtracións de auga en varios laboratorios docentes e aulas"
P. Un dos seus obxectivos é captar e reter talento estudantil. Que medidas poden axudar a facer máis atractivos os estudos de Física?
R. É moi importante transmitir ao estudantado que a Física é unha titulación con moitas saídas profesionais e cun enorme impacto na sociedade actual. Abre portas en ámbitos moi diversos, desde a investigación e a docencia ata sectores como a empresa tecnolóxica, a enerxía, a análise de datos, a fotónica e a computación ou a saúde.
Estanse a facer xa moitas actividades de divulgación. Temos a grandes e coñecidos divulgadores entre o noso profesorado que levan anos achegando a física e o que poden facer os físicos á sociedade, e nos colexios e institutos está en marcha o programa Unha enxeñeira ou científica en cada cole. A maiores, as xornadas de portas abertas nas que participa PDI da facultade están facendo que a nosa titulación teña moitas peticións de entrada e notas de corte moi altas.
Outra cuestión fundamental é favorecer que os estudantes teñan contacto coa investigación e co mundo profesional, a través de prácticas, seminarios, programas de mentoría ou colaboracións con empresas e centros de investigación e que poidan facer, por exemplo, os seus traballos fin de grao ou mestrado nese ámbito, especialmente se teñen capacidade para empregalos despois.
E resaltando e reiterando o anterior, tamén é moi importante contar cunhas instalacións axeitadas con equipamento moderno e uns espazos confortables, xa que a contorna na que se desenvolve a vida universitaria inflúe moito na percepción e na motivación do estudantado.
P. Aposta por integrar a intelixencia artificial no ámbito docente. Como pode transformar a IA o ensino nesta facultade?
R. A intelixencia artificial é unha ferramenta moi potente e por tanto vai transformar profundamente o ensino, e non só o universitario. Penso que debemos afrontar ese cambio como unha oportunidade tanto para o profesorado como para o estudantado, e sempre de maneira coordinada no conxunto da Universidade. A IA debe servir de apoio para resolver dúbidas, propoñer novos exercicios e reforzar a aprendizaxe, pero ao mesmo tempo debemos ter claro que non pode substituír o pensamento crítico. O importante será ensinar ao alumnado a utilizala de forma responsable, ética e intelixente.
A integración da IA vainos obrigar a reflexionar xa sobre os sistemas de avaliación, avanzando cara a modelos máis prácticos e participativos. Debemos traballar para que esta tecnoloxía sexa unha gran aliada na universidade pública do futuro, e non a súa substituta, para mellorar a docencia e preparar mellor ao noso estudantado.
P. A Facultade está conseguindo captar financiamento competitivo para investigar?
R. Os investigadores da Facultade de Física, integrados en diferentes institutos e centros de investigación de referencia, teñen unha capacidade moi elevada de captación de financiamento competitivo e de transferencia de coñecemento. Formamos parte do Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE), do Instituto de Materiais (iMATUS), do que acabo de cesar como secretaria por mor do meu nomeamento como decana; do Centro de Investigación Interdisciplinar en Tecnoloxías Ambientais (CRETUS) e do Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAGA), principalmente.
Tamén é importante resaltar a colaboración que mantemos con numerosas empresas de Galicia e de fóra da comunidade. Esta cooperación materialízase a través de convenios específicos, contratos de I+D, proxectos colaborativos financiados en convocatorias competitivas e outras iniciativas orientadas á transferencia de tecnoloxía ao tecido empresarial. Están ademais os doutoramentos industriais, nos que participan investigadores da facultade, que permiten desenvolver investigación en estreita conexión coas necesidades reais das empresas, favorecendo tamén a inserción laboral e a formación especializada do estudantado.
P. Cales son as principais liñas de investigación que se están desenvolvendo neste momento?
R. As liñas de investigación nas que participa o persoal docente e investigador da facultade son moi numerosas, variadas e interdisciplinares. Abranguen desde a física nuclear e de partículas, a computación cuántica, o almacenamento de enerxía (como baterías, supercondensadores ou produción de hidróxeno verde), a análise do impacto e recuperación medioambiental, a fotónica, así como a radiofísica e as aplicacións da física no ámbito da saúde, entre moitas outras áreas.
P. Estase aproveitando suficientemente o talento científico que se forma nas súas aulas?
R. Estamos formando profesionais e investigadores de enorme nivel que acaban desenvolvendo a súa carreira no estranxeiro ou noutros lugares de España onde atopan mellores oportunidades e maior estabilidade. Isto demostra a calidade da formación que ofrecemos, pero tamén pon de manifesto as dificultades que temos para reter ese talento. A precariedade nalgunhas etapas da carreira investigadora ou a falta de oportunidades estables fan que moitas persoas teñan que marchar para poder continuar desenvolvéndose profesionalmente. Creo que debemos reflexionar sobre esta cuestión, como universidade e como sociedade. Apostar pola ciencia e pola investigación non é só unha cuestión académica, senón tamén estratéxica para o desenvolvemento económico, tecnolóxico, industrial e social do país. É importante crear condicións que permitan que o talento que formamos aquí poida tamén ter aquí - nas universidades, nos centros tecnolóxicos, nas empresas - un proxecto de futuro.
P. Defende un modelo de xestión máis áxil e participativo. Que cambios lle gustaría impulsar?
R. Penso que adicamos demasiado tempo co “papeleo” e ás veces sen saber moi ben a necesidade e o obxectivo de certos procedementos. Atopámonos con procesos duplicados, trámites moi longos ou tarefas administrativas que consumen moito tempo do PDI e do PTXAS, incluso simultáneamente, o que é unha falta de eficiencia tremenda. Creo que é importante unha simplificación, aproveitando mellor as posibilidades da dixitalización. A incorporación de ferramentas baseadas en intelixencia artificial poden ser de gran axuda para automatizar tarefas repetitivas e facer máis eficientes determinados procesos administrativos. Pero, igual que na docencia, penso que isto debe facerse de maneira coordinada coa universidade no seu conxunto, garantindo sempre a seguridade, a transparencia e o bo uso das ferramentas tecnolóxicas.
Ao mesmo tempo, paréceme fundamental fomentar unha xestión máis participativa e próxima, na que as distintas sensibilidades e colectivos da facultade se sintan escoitados. Creo moito no traballo en equipo e na importancia de manter canles de diálogo abertas coa comunidade universitaria para poder identificar problemas e buscar solucións de maneira conxunta.
P. Como lle gustaría que se lembrase o seu paso polo decanato?
R. Sinceramente é algo no que aínda non pensei demasiado porque acabamos de empezar e somos un equipo novo, aínda coa “L” de novatos. Agora mesmo estamos centrados en traballar con ilusión e responsabilidade para mellorar a facultade en todos aqueles aspectos nos que nos sexa posible.
Se podo desexar algo, gustaríame que ao final destes seis anos o noso esforzo e o noso traballo se vexan reflexados nun impacto positivo real, cunha facultade mellor, cohesionada, máis confortable e moderna para estudar, investigar e traballar.
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