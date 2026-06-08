Manuel Arias, distinguido como miembro de honor de la Sociedad Española de Neurología

El neurólogo Manuel Arias Gómez, vinculado durante toda su trayectoria profesional al Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), acaba de ser distinguido por la Sociedad Española de Neurología como nuevo miembro de honor. Con esta distinción, sus colegas reconocen su trayectoria profesional y su aportación a esta especialidad médica, así como su contribución a la sociedad y al prestigio de la sociedad científica a la que pertenece.

Tal y como destacó el presidente de la SEN, Jesús Porta-Etassam, durante el acto, la trayectoria de Manuel Arias "constituye un ejemplo de compromiso con la asistencia clínica, la investigación y la formación continuada dentro de la neurología española", razón por la que consideró que es "sobrado merecedor de ser considerado como miembro numerario de honor de la SEN".

Toda una carrera vinculado a Santiago

Nacido en A Pena, Cenlle, el neurólogo gallego siempre ha estado muy vinculado a Santiago, donde se licenció en Medicina por la Universidade de Santiago (USC), formándose como especialista en el Hospital Xeral de Galicia, e iniciando a partir de ahí una carrera profesional centrada en el estudio, la asistencia clínica y la investigación en el ámbito de la neurología.

Culminada la residencia, llevó a cabo la actividad asistencial en el Centro de Diagnóstico Concepción Arenal y en el Hospital Provincial de Conxo, incorporándose a principios de los 2000 al Servicio de Neurología del Clínico, donde permaneció hasta su jubilación en diciembre de 2024.

Ataxia de la Costa da Morte

Dentro de su trayectoria, destaca su dedicación a los campos de la neuroinmunología y la neurogenética, con relevantes contribuciones científicas. Entre ellas, cabe resaltar la identificación de la base genética de la SCA36, conocida como ataxia de la Costa da Morte. Se trata de una enfermedad neurodegenerativa hereditaria, descrita a partir del estudio de familias gallegas afectadas.

Un trabajo que, en colaboración con la neurogenetista María Jesús Sobrido y otros investigadores, permitió identificar la mutación responsable de la enfermedad, abriendo nuevas líneas de investigación internacional en este campo.

A lo largo de su carrera, Manuel Arias ha mantenido una estrecha vinculación con la Sociedad Española de Neurología, de cuya junta directiva formó parte y en la que impulsó diferentes iniciativas docentes y científicas, participando activamente en grupos de trabajo dedicados a las enfermedades desmielinizantes, las ataxias y la historia de la Neurología.