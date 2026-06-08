Así es 'Castelo da Rocha', la receta con la que un compostelano compite por ser el mejor cocinero de tapas de Galicia
La décima edición del certamen Sete Cidades, Sete Sabores se celebrará el 30 de junio con la presencia de siete chefs, uno de cada una de las urbes de la comunidad
La gastronomía santiaguesa volverá estar representada este año en uno de los certámenes gastronómicos más importantes de la comunidad, el "Sete Cidades, Sete Sabores", en el que siete chefs gallegos, uno de cada una de las siete grandes ciudades gallegas, competirán por obtener el título de Mellor Cociñeiro de Tapas de la comunidad.
La cita, impulsada por Turismo de Galicia y organizada por la Xunta, celebra este año su décima edición consolidada como "un espazo de encontro entre a gastronomía urbana, o talento culinario e a identidade local".
El representante de Santiago
En el caso de Santiago, la capital gallega estará representada por el compostelano Rodigo Seoane, de ArteSana Gastrobar. Con una sólida trayectoria de catorce años en hoteles de cinco estrellas en las Islas Baleares, el chef regresó a Galicia para trabajar con Lucía Freitas antes de convertirse en el jefe de cocina de ArteSana.
Ahora, el chef compostelano representará a la capital gallega en el concurso de Mellor Cociñeiro de Tapas Sete Cidades, Sete Sabores con su propuesta Castelo da Rocha, con la que resultó además ganador de la última edición del Santiago(é)tapas.
Así es 'Castelo da Rocha'
Con esta tapa, ganadora del último Santiago(é)tapas, el chef rinde homenaje a la fortaleza compostelana y a sus recuerdos de la infancia en la capital gallega.
La elaboración parte de un estofado tradicional de conejo, cocinado despacio hasta lograr una textura melosa, y se presenta en un formato contemporáneo de gyoza al vapor.
El plato se completa con una salsa reducida con notas cítricas de yuzu y hojas de limón, una espuma de chirivía y el toque final de las siete especias japonesas.
El resto de participantes
Junto a Rodrigo Seoane, también participarán en el concurso los representantes de las otras seis ciudades gallegas: Rubén González de El Cafetín, en Pontevedra; Carlos Montes de La Sinfonería Gastrobar, de A Coruña: Adrían Pérez de Sinxelo, en Ferrol; Rebeca Guede de La Ourensana, en Vigo; Beatriz Alcalá de La zapatería del abuelo, de Ourense; y Jose Luis Pardo de El Boni, en Lugo.
Los siete cocineros optarán a dos premios: el del jurado profesional y el del jurado popular, integrado por los asistentes a la gala. Todos ellos valorarán el próximo 30 de junio cada tapa según su "complexidade técnica, creatividade, presentación e sabor".
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