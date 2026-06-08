El legendario París-Dakar revive en Fontiñas: así es la versión del barrio compostelano

Hablar del París-Dakar en Santiago nada tiene que ver con el mundo del motor. El espíritu de la que fue durante años la ruta de vino más famosa de Santiago 'revive' en las fiestas del barrio compostelano de Fontiñas, que tendrán lugar los próximos 12, 13 y 14 de junio.

Apodado como el Fonti-Dakar, celebra este año su segunda edición. La propuesta, inspirada en aquel rally universitario que consistía en beber las máximas cuncas de ribeiro por los bares de las rúas do Franco y A Raíña, invita a los vecinos a recorrer "os marabillosos bares da zona".

Sea chupito, caña, zumo o café, el Fonti-Dakar se adapta a todo tipo de consumidor y los tres más rápidos recibirán un premio "moi especial", aclaran desde la comisión de fiestas.

12 bares, 12 horas

La dinámica del Fonti-Dakar es sencilla: 12 bares y 12 horas (desde las 9.00 a las 21.00 horas de este viernes, 12 de junio).

Los participantes podrán recoger una cartilla en los bares adheridos -un total de doce- e irán consiguiendo sellos por cada consumición realizada durante el recorrido. Desde chupitos a zumos, todos ellos servirán para completar las distintas etapas de este peculiar 'rally' urbano.

El papel disponible en los bares participantes que se deberá llenar con sellos / @festadobarriodasfontinhas

Más allá de conocer los locales del barrio compostelano y disfrutar del ambiente festivo, el Fonti-Dakar pondrá a prueba la velocidad de los participantes. Así, las tres primeras personas en llegar a la cantina -tras sellar los doce bares- recibirán un premio.

Desde la comisión de fiestas destacan que esta iniciativa busca animar las horas previas a los conciertos y actividades programadas, al tiempo que pone en valor la hostelería local y fomenta la participación vecinal. "Agora xa sabedes como pasar as horas mortas!", finalizan.

Locales participantes

Estos son los doce bares participantes en la segunda edición del Fonti-Dakar: Bar Londres, Café Bar El Xallas, Tabacos Bar, Café 1000 metros, Café Bar Rey, Café Bar La Abuela, A Tasca, El Punto, Kassem, El Dieciocho, Madre Pía Café Bar y la cantina de la fiesta.