Patricia Iglesias fija junio para decidir si se ve como candidata a la alcaldía de Santiago: "No soy de anticiparme"

La diputada del PSdeG Patricia Iglesias ha vuelto a rechazar postularse como candidata a la Alcaldía de Santiago y ha incidido en que el PSOE celebrará un Comité Federal el próximo 27 de junio en el que se aprobará el calendario oficial de primarias, por lo que será ahí cuando tome la decisión. "Yo no soy de las que me anticipo, soy pragmática".

En rueda de prensa, Iglesias ha recordado que hace "seis o siete meses" que se afilió a la agrupación socialista de Santiago en la que hay "compañeros maravillosos" que podrían ser alcaldables por el PSOE.

En su caso, ella todavía no ha pensado en esa cuestión ya que, según ha señalado, es "una persona bastante reflexiva" que toma "decisiones a medida que pasan los acontecimientos".

Con todo, Iglesias ha bromeado con la recurrencia de esta pregunta y ha revelado que una estudiante de un colegio compostelano que estaba de visita escolar en el Parlamento también le preguntó si sería ella la candidata a ser alcaldesa en la capital gallega.

La diputada ha apelado al sistema de primarias que marca las candidaturas en el PSOE y que hay que respetar, por lo que será a partir del 27 de junio cuando "podíamos dar respuestas".

Por otro lado, preguntada por las declaraciones de la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, en las que aseguró que "el PSdeG en Santiago no es rival, pues es un partido en descomposición", Iglesias ha dicho que "para nada" ve a su partido "en desventaja" en la carrera electoral.

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Además, Iglesias ha reprochado que Prado pretenda dar lecciones sobre lucha contra la corrupción y ha reiterado que la condena en el PSOE gallego por este tipo de delitos es total: "Señora Prado, condena absoluta a la corrupción pero lecciones del PP nunca".