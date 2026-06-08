«La Nuestra es una red de miles de mujeres organizadas contra la violencia»

La periodista Cristina Fallarás visita Compostela para encontrarse con sus lectoras en la librería Lila de Lilith (este lunes a las 12 horas), pero no sólo para «el encuentro físico» más allá del digital, también presenta un nuevo proyecto a las 18 horas en Casa das Máquinas: La Nuestra. Una nueva red, creada colectivamente por mujeres para continuar con el movimiento testimonial de denuncia de las violencias machistas, puesto en marcha desde iniciativas como Me Too o Ni Una Menos. O el creado por la propia escritora Cuéntalo.

¿Qué es La Nuestra? Ese nuevo proyecto que presenta esta tarde en Casa das Máquinas…

La Nuestra es una comunidad digital que estamos montando con miles de mujeres, un lugar para seguir con el movimiento testimonial fuera de las redes, porque Elon Musk y Marc Zuckerberg nos iban borrando los testimonios, están desapareciendo, y esos testimonios son historia de la humanidad. Es la primera vez que las mujeres nos hemos podido narrar por millones y no es casualidad que se trate de relatar nuestras vivencias sobre la violencia machista. El hecho de que estos testimonios desaparezcan es un desastre.

¿Cómo es que están desapareciendo esos mensajes?

Los principales hashtags son ‘metoo’, ‘ni una menos’ y ‘cuéntalo’, pero en este momento en esas redes de Musk y Zuckerberg prácticamente ya no encuentras testimonios. Cuando lancé ‘cuéntalo’, sólo en los primeros diez días descargamos tres millones de datos. Ahora eso es absolutamente imposible. Con La nuestra, nuestra nueva red, permitimos que el movimiento siga creciendo, protegiendo los testimonios y a las mujeres que los escriben.

¿Qué protección se ofrece?

Asesoramiento jurídico, terapéutico, de servicios de la administración pública… La Nuestra es una red hecha por mujeres, que espero que se lance a finales de año. Ya somos unas 6.000 mujeres de España, Reino Unido, Latinoamérica… Algunos países de África. Es un enorme vecindario donde se habla, ninguna se calla nada y nadie juzga o piensa que la otra miente.

¿Y cómo se está creando esta red?

Estamos creando inteligencias artificiales en base a modelos feministas. Está siendo creada por mujeres de la tecnología y enfocada al diálogo y a ponernos en contacto unas con otras. Te pongo un ejemplo: tu jefe te persigue en su coche, tú subes tu testimonio a La Nuestra e inmediatamente la red te pone en contacto con otras mujeres. Mujeres a las que persiguió su jefe en el coche, mujeres que viven en tu mismo lugar, mujeres que han trabajado en esa empresa… Y recibes asesoría si por ejemplo quieres denunciar, o si necesitas terapia para sanarte de esa experiencia…

¿Y cuenta con que esté operativa a finales de año?

Sí. Yo llevo ocho años trabajando en esto. Colectivamente llevamos dos años, con equipos desde España, Latinoamérica y muchos otros lugares. Las mujeres de la tecnología trabajan desde muchas partes del mundo y muy bien coordinadas.

Frente a las redes convencionales, ¿Cuál es el plus de La Nuestra?

Podemos confiar en La nuestra porque hay miles de mujeres organizadas, y cuando hay miles de mujeres que nos organizamos contra la violencia y confiamos las unas en las otras, tal y como han nacido los movimientos testimoniales, construimos una lucha de sororidad. Es una revolución. Nunca antes en la historia las mujeres habíamos hablado por millones y eso supone una revolución en el relato que la sociedad tiene de sí misma.

Cuando ‘cuéntalo’ se popularizó, el foco dejó de estar en el violento, el agresor, el acosador… Y pasó a estar en usted misma, en las víctimas y en la creadora del movimiento. ¿Cómo lo gestionó?

Pues en este momento tengo juicios por valor de un millón y pico de euros porque algunos de esos hombres se vieron reconocidos en los testimonios y me denuncia a mí.

Parece habitual que cambie el foco. En Galicia se desveló la identidad de una mujer que denunció a un ex conselleiro de la Xunta de Galicia por agresión sexual bajo sumisión química… Ella quedó desprotegida, él es ahora delegado territorial de la Xunta en Lugo. ¿Qué opinión le merece?

No me sorprende en absoluto. El poder judicial queda demostrado, en este momento, que está articulado para proteger a los hombres, para solidificar el silencio de las mujeres. Y las decisiones políticas van a rebufo de las resoluciones judiciales, lo vemos en los padres que matan a sus hijos mientras se desoyen a las madres que alertan sobre que los matará. Los jueces le dan la custodia al padre. Después de 10 años trabajando en esto creo que no se trata de un fallo judicial, sino que es el papel de la justicia proteger al hombre. No lo creía cuando empecé, pero ahora veo que no es que la justicia se equivoque, es su papel. Y la sociedad lo tolera pero miles de mujeres organizadas enfrentándolo, es un poder que no tiene comparación. Y por eso la necesidad de La Nuestra. Cuando una madre tiene miedo necesitamos una comunicación en la que haya otras mujeres que la puedan acompañar a un juicio, o llevar a su hija al médico… En este tiempo é leído miles de testimonios y lo que necesitamos no es ir a la policía, sino tener a otras al lado. Tenemos que evitar estar solas y por eso montamos La Nuestra.