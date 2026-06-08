Rosa Aneiros y David Uclés, ganadores del XIX Premio Novela Europea que otorga la A. C. Casino de Santiago

La Asociación Cultural Casino de Santiago ha revelado este lunes las obras ganadoras de la XIX edición del Premio Novela Europea Casino de Santiago; y han galardonado dos libros: La noite das cebolas (Xerais), de la compostelana de adopción Rosa Aneiros (Meirás-Valdoviño, A Coruña 1976 ; La península de las casas vacías (Siruela), del andaluz muy vinculado a Compostela, David Uclés (Úbeda, 21 de enero de 1990).

Más votos

Este galardón literario compostelano se falla en esta edición en formato ex aequo tras una votación que, a nivel popular, creció respecto a años precedentes, al sumar "máis de 400 votos", según indicaron Ubal Rueda y Maribel Martin, integrantes destacados de la directiva de la Asociación Cultural Casino de Santiago durante su rueda de prensa. Ese voto popular se complementa con la opinión de la llamada sección B del jurado para dar como total este triunfo a dos voces.

Reacciones

Tanto Rosa Aneiros como David Uclés se han enterado del fallo por medio de EL CORREO GALLEGO. En el caso de la autora gallega, reaccinó así: "É unha honra recibir este premio que gañaron xa antes autoras que gústanme moito como Delphine de Vigan, por exemplo, e tamén polo feito de compartilo ex aequo con un autor como David Uclés xa que a súa novela gústome moito... Este premio é un subidon para empezar a semana", dice resuelta Rosa Aneiros, escritora y periodista que trabaja en el Consello da Cultura Galega (CCG).

Y la reacción de Uclés fue breve pero igual de alegre: "¡Qué bien! Gracias por darme la noticia", señala el autor andaluz, que paso casi tres años viviendo en Santiago en días premiso a l afama generada tras ganar el Premio Nadal 2026.

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Apoyos

Las otras obras finalistas fueron El cantar del profeta, de Paul Lynch; Desertar, de Mathias Enard; y Una familia moderna, de Helga Flatland. El Premio Novela Europea Casino de Santiago cuenta con la colaboración de la Xunta de Galicia (Consellería de Cultura a través de la Secretaria da Lingua), el Concello de Santiago, El Corte Inglés, Comercio Punto Compostela, librerías de Compostela y la cadena de librerías Santos Ochoa. Se implican además los centros socioculturales compostelanos y varias editoriales.