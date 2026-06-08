Una empresa de Santiago logra simular el flujo sanguíneo de un corazón enfermo en su réplica en 3D

Conseguir un diagnóstico preciso sobre el funcionamiento de cada uno de los componentes de un corazón humano para, en caso de ser necesario, saber el lugar exacto en el que se debe intervenir, y hacerlo mediante un procedimiento mínimamente invasivo, valiéndose para ello de una imagen cardíaca (tomografía computerizada), es un proyecto en el que lleva años trabajando FlowReserve, spin-off de la Universidade de Santiago (USC) y el Sergas asentada en Santiago.

Se trata, según explica a EL CORREO GALLEGO su director, Alberto Otero Cacho, del «desarrollo de un software que permite evitar un procedimiento altamente invasivo como un cateterismo, que es el que se utiliza para diagnosticar cuán obstruidas están las arterias». Frente a introducir un catéter por la arteria radial o femoral del paciente, la propuesta de esta compañía «evita todo ese procedimiento invasivo y que el enfermo tenga que ir al hospital y pase allí unas horas», puesto que «realizamos una reconstrucción en 3D del corazón y hacemos una simulación digital del flujo sanguíneo por las arterias a partir de esa imagen cardíaca». Es así como «el cardiólogo, con un software que se ejecuta en cinco minutos, tiene incluso mejores resultados que con el cateterismo, ya que mide todo el árbol coronario, no solo la parte que se cree dañada, con lo cual también contribuye a prevenir».

Física de la sangre

Y es que, como incide este ingeniero de Caminos de cuya tesis doctoral partió la iniciativa de esta spin-off en 2020, «somos capaces de aportar esa información funcional que identifica las arterias que están enfermas de forma muy precisa y automatizada, basándonos en la física de la sangre, no en la inteligencia artificial a base de adiestramiento de resultados».

Con una plantilla de ocho personas en la actualidad formada por físicos, matemáticos e ingenieros, y una financiación de en torno a un millón de euros, tanto a través de la captación de fondos públicos como privados, a la que en breve esperan sumar otros 300.000 euros, el equipo trabaja con la idea de poder comercializar este software a partir de marzo de 2027, que es cuando Alberto Otero entiende que habrán conseguido la validación CE de «un dispositivo digital con gran influencia en el diagnóstico de la cardiopatía isquémica». Empezarán por España y Portugal para, ya un año después, «expandir nuestro producto al ámbito europeo más allá de la Península».

Ensayo clínico en hospitales de España y Portugal

Dentro del proceso de elaboración también se incluye un ensayo clínico que, como señala, están llevando a cabo «en colaboración con hospitales de primer nivel españoles y portugueses», en concreto con los de Vall d’Hebron, Salamanca y Valladolid, así como los hospitales HM, el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago y los centros lusos de Vila Nova de Gaia y Sao Joao. Un ensayo que, como apunta, «llevamos desarrollando prácticamente desde la constitución de la empresa, pero de forma más acelerada a partir de 2022, cuando una serie de automatizaciones en el software nos permitieron absorber mayor caudal de pacientes», en torno a un centenar en la actualidad.

Recalca su utilidad por cuanto «permite a los clínicos comprobar la utilidad de nuestro software, y a nosotros mejorar sus prestaciones con el feedback que nos aportan y expandir nuestro radio de influencia más allá de Galicia, que es nuestro campo base».

Nuevo proyecto neurológico con el CHUS

Interrogado sobre si estar en Santiago supone un inconveniente, tiene claro que «es una oportunidad, no solo por la USC y sus centros de excelencia en investigación o el IDIS, que nos dan acceso a talento altísimamente cualificado, tanto en ingeniería como en física o ciencias de la salud, sino que se ha configurado en la ciudad un ecosistema académico muy sólido y prácticamente único, en el que se buscan sinergias entre unos y otros». A ello añade la presencia del Cesga, que «en nuestro caso es una ventaja tenerlo cerca porque nuestro producto en la fase de desarrollo exige altísimos recursos computacionales».

"En Santiago se ha configurado un ecosistema académico muy sólido y prácticamente único, en el que se buscan sinergias entre unos y otros actores" Alberto Otero — CEO de FlowReserve

Precisamente acaban de obtener fondos europeos para un proyecto conjunto con el Servicio de Cardiología del CHUS centrado en el ámbito neurológico, en el ictus, en el que el Cesga es uno de los coordinadores.

Si algo destaca Alberto Otero de estos casi seis años de FlowReserve es haber logrado «hitos como validar una solución de tecnología muy avanzada realizada en Galicia con resultados muy competitivos frente a otras empresas del sector más potentes», así como «haber podido captar financiación pública relevante en proyectos europeos», siempre buscando que todos sus desarrollos «repercutan directamente en la práctica clínica», gracias al trabajo de un «equipo sólido en el que hay muy poca rotación porque esa es nuestra visión de la empresa, que cuente con un equipo estable y altísimamente especializado».