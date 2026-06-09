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El aeropuerto de Santiago cambia Heathrow por Gatwick, pero mantendrá su vuelo diario con Londres este invierno

Vueling reorganiza su operativa entre Lavacolla y la capital británica, sustituyendo la ruta sin reducir la oferta de plazas

Un avión de Vueling se prepara para tomar tierra en el aeropuerto de Santiago

Un avión de Vueling se prepara para tomar tierra en el aeropuerto de Santiago / Antonio Hernández

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David Suárez

Santiago de Compostela

Santiago mantendrá este invierno su conexión diaria con Londres, pero con un cambio relevante para los viajeros. Vueling dejará de operar la ruta desde Lavacolla al aeropuerto de Heathrow, el principal hub internacional británico, y concentrará las siete frecuencias semanales en Gatwick, manteniendo el mismo número de vuelos y plazas hacia la capital del Reino Unido.

En la programación de invierno publicada por Airport Coordination Limited (ACL), organismo encargado de coordinar los slots aeroportuarios en Reino Unido, ya no se incluyen vuelos entre Santiago y Heathrow. Una información que ha sido confirmada además por fuentes de la compañía aérea a La Opinión, que pertenece a Prensa Ibérica y que también edita EL CORREO GALLEGO.

Imagen del aeropuerto de Gatwick

Imagen del aeropuerto de Gatwick / periodico

Este ajuste supone una reorganización de la operativa londinense de Vueling, pero no una reducción de la oferta. Hasta ahora, la aerolínea distribuía sus siete frecuencias semanales entre seis vuelos a Heathrow y uno a Gatwick. A partir de la próxima temporada de invierno, todas las conexiones se realizarán desde este último aeropuerto.

Un mercado estratégico para Lavacolla

Londres continúa siendo uno de los destinos internacionales más relevantes para el aeropuerto Rosalía de Castro, tanto por el tráfico turístico como por los desplazamientos vinculados a la actividad económica, académica y profesional entre Galicia y el Reino Unido.

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La decisión de la aerolínea no implica la desaparición de la ruta desde Santiago, sino únicamente un cambio en el aeropuerto de destino. Los pasajeros seguirán disponiendo de un vuelo diario a Londres durante todo el invierno, aunque ya no aterrizarán en Heathrow, sino en Gatwick.

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