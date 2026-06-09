Municipais 2027
Borja Verea presenta unha nova iniciativa para Compostela: A Casa das Familias
O líder do PP local reivindica “un Santiago que acompañe” a pais e fillos na adolescencia
Actividades extraescolares organizadas polo Concello, unha parada exprés na zona azul próxima a centros escolares, servizo de canguraxe para imprevistos e tres semanas de inmersión lingüística en Irlanda. Son as iniciativas do Partido Popular de Santiago orientadaa a conseguir “un Santiago que acompañe mellor” e á que agora se suma A Casa das Familias.
A nova iniciativa presentouna en rolda de prensa o voceiro do PP local e candidato á alcaldía, Borja Verea, que se referiu á necesidade de acompañar as familias “en momentos difíciles, como pode ser a etapa adolescente”, de xeito que este novo equipamento municipal se dedicará a axudar e orientar sobre como afrontar determinadas situacións.
Verea reivindicou que será “o primeiro centro de toda Galicia” destas características e ofrecera acompañamento emocional, mediación familiar e tamén obradoiros, charlas sobre o uso responsable das tecnoloxías ou a posibilidade de compartir experiencias entre pais e nais.
Este novo equipamento que compromete poñer en marcha se en maio de 2027 accede á Alcaldía de Santiago, vais estar situado nun lugar “céntrico e accesible” e vai ofrecer atención gratuíta, confidencial e persoalizada.
O PP de Santiago orzamenta A Casa das familias nuns 200.000 euros e contempla unha dotación inicial de persoal multidisciplinar “de catro ou cinco profesionais” que cubran as actividades e asesoramentos que contempla a iniciativa.
Con todo, máis alá de que se trate dun proxecto contido no programa electoral de 2027, o popular Borja Verea afirmou que “coma todas as propostas, está a disposición do actual goberno se a quere poñer marcha”.
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